UAE, Dubai, Mumbai, home quarantine, RT-PCR, covid-19, covid, coronavirus, BMC, Maharshtra: महाराष्‍ट्र की राजधानी मुंबई में कोरोना वायरस संक्रमण और उसके नए वेरियंट ओमीक्रोन के बढ़ते मामलों के बीच बीएमसी ने दुबई समेत यूएई से आने वाले इंटरनेशनल यात्र‍ियों में जो मुंबई के निवासी हैं उन पर एक और प्रतिबंध लगाया है. बीएमसी के आज बुधवार को जारी आदेश के मुताबिक, मंबई सहित यूएई से आने वाले सभी अंतरराष्ट्रीय यात्री जो मुंबई के निवासी हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से 7-दिवसीय होम क्वारंटाइन (7-day home quarantine) से गुजरना होगा. एयरपोर्ट पर उतरते ही ऐसे यात्र‍ियों के लिए आरटी-पीसीआर टेस्‍ट (RT-PCR) ऐसे यात्रियों के लिए अनिवार्य होगा.Also Read - COVID cases in France: फ्रांस में कोरोना संक्रमण की सुनामी, एक दिन में 2 लाख से ज्‍यादा केस हुए दर्ज

Maharashtra | All international passengers arriving from UAE including Dubai who are Mumbai residents to compulsorily undergo 7-day home quarantine, RT-PCR on arrival will be mandatory for such passengers: BMC#Omicron pic.twitter.com/AbkLXSfDXR

— ANI (@ANI) December 29, 2021