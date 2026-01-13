Hindi Maharashtra

All Liquor Shops Will Remain Closed For Four Days In This State January 15th Has Also Been Declared A Public Holiday

Dry Day: इस राज्य में 4 दिनों तक बंद रहेंगी शराब की सभी दुकानें! 15 जनवरी को पब्लिक हॉलिडे भी घोषित

Dry Day News: महाराष्ट्र में 15 जनवरी को होने जा रहे नगर निगम चुनाव को लेकर शराब बंदी का फैसला लिया गया है. नगर निगम चुनाव के रिजल्ट 16 जनवरी को आएंगे.

Dry Day News: महाराष्ट्र सरकार ने 29 नगर निगम इलाकों में होने वाले मतदान की वजह से चार दिन का ड्राई डे घोषित किया है. राज्य में इस दौरान 13 से 16 जनवरी तक शराब की बिक्री और सेवन पर रोक रहेगी. वोटिंग की वजह से 15 जनवरी को स्टॉक मार्केट भी बंद रहेंगे. चार दिन का ड्राई डे 13 जनवरी को चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद शुरू होगा. इस दौरान पब्लिक रैलियां और सभी राजनीतिक गतिविधियां बंद हो जाएंगी. चुनाव वाले 29 नगर निगमों की सीमाओं के अंदर सभी शराब की दुकानें, बार, परमिट रूम और शराब बेचने वाली सभी जगहें बंद रहेंगी.

नियम तोड़ने पर मिलेगी कड़ी सजा

प्रशासन की तरफ से चेतावनी दी गई है कि ड्राई डे के नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. अधिकारियों ने नागरिकों, वोटरों और बिजनेस मालिकों से चुनाव के दौरान सहयोग करने और पाबंदियों का पालन करने की अपील की है. वोटिंग से पहले और उसके दौरान किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए संवेदनशील इलाकों में निगरानी भी बढ़ा दी गई है.

निगम चुनाव की वोटिंग और मतगणना कब?

पुणे, पिंपरी-चिंचवड़ और मुंबई समेत प्रमुख शहरी इलाकों में 15 जनवरी को वोटिंग होगी. वोटों की गिनती 16 जनवरी को होगी. चुनाव सुचारू रूप से कराने के लिए पोलिंग जोन में पुलिस की तैनाती और प्रशासनिक निगरानी भी बढ़ा दी है.

15 जनवरी को शेयर बाजार भी रहेंगे बंद

चुनाव का असर दलाल स्ट्रीट पर देखने को मिलेगा. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) दोनों ने गुरुवार, 15 जनवरी को ट्रेडिंग बंद रखने की घोषणा की है. सोमवार को जारी सर्कुलर में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव के कारण कैपिटल मार्केट सेगमेंट में 15 जनवरी, 2026 को ट्रेडिंग छुट्टी घोषित की है.

इससे पहले एक्सचेंज की तरफ से कहा गया था कि वह 15 जनवरी को सेटलमेंट हॉलिडे के तौर पर मनाएगा, जबकि ट्रेडिंग जारी रहेगी. अब उस प्लान को बदल दिया गया है. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आमतौर पर शनिवार और रविवार को होने वाली रेगुलर साप्ताहिक छुट्टियों के अलावा साल में लगभग 15 ट्रेडिंग छुट्टियां मनाते हैं.

मुंबई में पब्लिक हॉलिडे घोषित

महाराष्ट्र सरकार ने वोटिंग के दिन यानी 15 जनवरी को मुंबई में पब्लिक हॉलिडे भी घोषित किया है. यह छुट्टी सरकारी और अर्ध-सरकारी ऑफिस, कॉर्पोरेशन, बोर्ड, पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों, बैंकों और केंद्र सरकार के उन ऑफिसों पर लागू होगी जो नगर निकाय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं. ड्राई डे, बंद बाजार और पब्लिक हॉलिडे इन सबको मिलाकर 15 जनवरी महाराष्ट्र के शहरों के लिए एक शांत लेकिन अहम दिन साबित होने वाला है, क्योंकि वोटर अपनी लोकल सरकार चुनने के लिए घरों से बाहर निकलेंगे.

