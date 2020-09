अभिनेत्री कंगना रनौत (Kangana Ranaut) मामले में रविवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) ने चुप्पी तोड़ी. हालांकि उद्धव ठाकरे ने बिना किसी का नाम लिये इशारों-इशारों में चेताया कि ‘मेरी चुप्पी का यह मतलब नहीं कि मेरे पास जवाब नहीं हैं.’ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना (Shiv Sena) अध्यक्ष उद्धव ठाकरे (Maharashtra CM Uddhav Thackeray) ने रविवार को दावा किया कि राज्य को बदनाम करने की साजिश की जा रही है. उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार COVID-19 महामारी से लड़ने के लिए प्रभावी रूप से काम कर रही है, जिसने महाराष्ट्र में 10 लाख से अधिक लोगों को संक्रमित किया है. Also Read - Maharashtra Quarantine Centre Rape: क्वारेंटाइन सेंटर में युवती के साथ रेप, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

Some people may feel that now #Corona is over, and they should start their politics again. I will not talk about politics but there is a conspiracy to discredit Maharashtra. My silence doesn't mean that I don't have answers: Maharashtra CM Uddhav Thackeray

— ANI (@ANI) September 13, 2020