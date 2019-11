नई दिल्ली: देश के गृहमंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र में चल रही राजनीतिक घटनाक्रम पर अपनी चुप्पी तोड़ी है. शाह ने कहा कि चुनावों से पहले चुनावी रैलियों में जब मैंने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि अगर गठबंधन की जीत होगी तो देवेंद्र फडणवीस सीएम होगे तब किसी ने आपत्ति नहीं जताई लेकिन अब परिणाम आने के बाद शिवसेना नई मांग लेकर आ गई है. शाह ने कहा कि इस मांग की स्वाकारा नहीं जाएगा.

शाह ने कहा कि इससे पहले किसी भी राज्य में सरकार बनाने के लिए 18 दिन का समय नहीं दिया गया था. राज्यपाल ने विधानसभा कार्यकाल खत्म होने के बाद पार्टियों को सरकार बनाने को लेकर आमंत्रित भी किया था. इस मामले पर शिवसेना-राकांपा या खुद हमने दावा नहीं किया. उन्होंने कहा कि अगर पार्टी के पास संख्या है तो वह राज्यपाल से संपर्क कर सकती है.

BJP President Amit Shah to ANI on collapse of alliance with Shiv Sena: Before elections PM&I said many times in public that if our alliance wins then Devendra Fadnavis will be the CM, no one objected back then. Now they have come up with new demands which are not acceptable to us pic.twitter.com/4toj07oHVo

— ANI (@ANI) November 13, 2019