अमित शाह ने कहा, असली शिवसेना और धनुष बाण दोनों मिल गए, कल 'सत्यमेव जयते' चरितार्थ हो गया

पुणे: केंद्रीय मंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit) ने आज शनिवार को कहा कि चुनाव आयोग द्वारा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री (Maharashtra Chief Minister) एकनाथ शिंदे ( Eknath Shinde) के नेतृत्व वाले गुट को घोषित किए जाने के बाद सच्चाई को पाया है. शाह ने कहा, कल एकनाथ शिंदे की शिवसेना को असली शिवसेना और धनुष बाण दोनों मिल गए. जो लोग झूठ के आधार पर हुंकार भरते थे, उन लोगों को आज मालूम पड़ गया है कि सत्य किसके साथ है? आज पुणे के कार्यकर्ताओं को एक संकल्प करके जाना है कि महाराष्ट्र की सभी सीटें शिवसेना और BJP के खाते में आएंगे

शाह ने सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में कहा, “कल चुनाव आयोग ने ‘दूध का दूध, पानी का पानी’ किया. कल ‘सत्यमेव जयते’ (सत्य की हमेशा जीत होती है) शब्द की विशेषता चरितार्थ हो गई.” असली शिवसेना और उसे ‘धनुष और तीर’ का प्रतीक दिया.