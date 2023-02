शिवसेना के नाम-निशान पर घमासान के बीच अमित शाह का उद्धव पर हमला- '2019 में साथ चुनाव लड़े और CM पद के लिए शरद पवार के पैरों पर...'

Amit Shah, Maharashtra, politics, BJP,Shiv Sena, Uddhav Thackeray: शिवसेना पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह तीर धनुष को लेकर आए चुनाव आयोग के फैसले पर जारी घमासान के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज रविवार को भी उद्धव ठाकरे पर हमला बोला. गृह मंत्री शाह ने कहा, ‘2019 में उद्धव ठाकरे ने हमारे साथ प्रचार किया, लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए, तो वे सभी विचारधाराओं को भूल गए और शरद पवार के पैरों पर गिर गए और सीएम बनाने का अनुरोध किया. बीजेपी को सत्ता का लालच नहीं है और हम अपनी विचारधाराओं को कभी नहीं भूलेंगे.

बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा था कि जिन लोगों ने विरोधी विचारधारा के लोगों के ‘तलवे चाटना’ पसंद किया था, उन्हें निर्वाचन आयोग द्वारा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के धड़े को असली शिवसेना घोषित किए जाने और उसे तीर-धनुष चुनाव निशान दिए जाने के बाद पता चल गया है कि सत्य किधर है. उद्धव ठाकरे का नाम लिए बगैर शाह ने फिर कहा कि 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का पद साझा करने की कोई सहमति नहीं हुई थी.

कोल्हापुर में आयोजित विजय संकल्प रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 2024 में देश में फिर से एक बार चुनाव होने वाला है। हम और हमारे साथी दल शिवसेना, महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेंगे और सामने सारे इकट्ठा होकर लड़ने वाले हैं.