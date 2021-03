Anand Mahindra Tweet Over Covid 19 in Maharashtra: महाराष्ट्र में कोरोना वायरस (Maharashtra Corona Update) के नए मामलों की संख्या 15000 के पार जा चुकी है. सोमवार के दिन राज्य में 16,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले देखने को मिले थे. ऐसे में बेकाबू हो रहे कोरोना पर काबू पाने के लिए राज्य सरकार द्वारा तरह तरह के उपाय अपनाए जा रहे हैं. महाराष्ट्र के कई जिलों व शहरों में कहीं लॉकडाउन तो कहीं नाइट कर्फ्यू का सहारा लिया जा रहा है. ऐसे में राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक थियेटर, रेस्तरां, स्वास्थ्य संबंधित स्थानों को छोड़कर हर जगह आधी क्षमता के साथ लोगों को काम करने को लेकर आदेश जारी किया गया है. Also Read - Guidelines For Holi Milan Samaroh: कोरोना लहर के बीच बिहार में होली को लेकर अलर्ट! नए दिशानिर्देश हुए जारी

हालांकि महाराष्ट्र के हालात अब मशहूर उद्योगपति आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) को चिंतित करने लगे हैं. आनंद महिंद्रा ने महाराष्ट्र में सभी को जरूरत के आधार पर वैक्सीन लगाने की मांगी की है. उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों को आपातकालीन स्थिति में वैक्सीन लगाने की अनुमति दी जाए. बता दें कि फिलहाल 60 वर्ष व इससे अधिक की आय़ु वाले लोगों को ही वैक्सीन दी जा रही है. साथ ही 45 वर्ष से अधिक की आयु के उन लोगों को वैक्सीन दी जा रही हैजो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है.

उद्योगपति आनंद मंहिंद्रा ने ट्वीट करते हुए कहा कि देश के आधे से अधिक कोरोना के नए मामले महाराष्ट्र से देखने को मिल रहे हैं. यह राज्य आर्थिक गतिविधियों का केंद्र है और लॉकडाउन इसे और कमजोर करेंगे. ऐसे में महाराष्ट्र में वैक्सीन के इच्छुक व्यक्ति को वैक्सीन लगाने की अनुमति दी जानी चाहिए. अपने ट्वीट में आनंद महिंद्रा ने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन को भी टैग किया है.