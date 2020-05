नई दिल्लीः लॉकडाउन के बीच तमाम दफ्तरों में काम बंद है और अधिकतम लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं. इस बीच महाराष्ट्र के राज्य गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) का कहना है कि, महाराष्ट्र में लॉकडाउन के बाद से साइबर क्राइम की संख्या में काफी वृद्धि हुई है. लॉकडाउन के बीच विभाग के पास लगातार साइबर क्राइम की शिकायतें आ रही है. Also Read - क्या ट्रेन और फ्लाइट से नोएडा में आने वालों को होगी अलग पास की ज़रूरत, पुलिस ने दिया ये जवाब

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक (TikTok) के जरिए बलात्कार, एसिड हमले और घरेलू हिंसा को बढ़ावा देने वाले वीडियोज हाल ही में काफी वायरल हुए, जिस पर अब साइबर क्राइम विभाग ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की योजना बना रहा है.

दरअसल, देश में कोरोना वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए जारी लॉकडाउन के बीच ना सिर्फ साइबर क्राइम बल्कि घरेलू हिंसा के मामलों में भी वृद्धि हुई है. हाल ही में आई एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ था कि कोरोना वायरस महिलाओं के लिए बोनस समस्या बनकर उभरा है. सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में लॉकडाउन के चलते अन्य समस्याओं के साथ ही घरेलू हिंसा और साइबर क्राइम के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है.

Since lockdown started in Maharashtra there has been an increase in number of cyber crimes. Through TikTok, videos encouraging rape&acid attack went viral recently. State cyber crime dept will take strict action against whoever posts such content:Anil Deshmukh,State Home Minister pic.twitter.com/s9rwm3M3Ok

— ANI (@ANI) May 23, 2020