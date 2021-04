API Riyaz Qazi arrest, NIA, Antilia Case, Mansukh Hiren death case, Mumbai Police, Sachin Waze, NEWS, मुंबई उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास के निकट एक वाहन में विस्फोटक सामग्री मिलने के मामले में और इसमें उपयोग किए गए वाहन के मालिक हिरेन मनसुख के मर्डर केस में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (National Investigation Agency) NIA ने सचिन वाजे के सहयोगी मुंबई पुलिस के एपीआई रियाज काजी (API Riyaz Qazi) को अरेस्‍ट किय है. एंटीलिया में विस्‍फोटक ( Antilia bomb scare) रखने और मनसुख हिरेन की हत्‍या के मामले में यह दूसरी बड़ी गिरफ्तारी है. Also Read - Mumbai: मुंबई में 272 रेमडेसिविर इंजेक्‍शन जब्‍त, ब्‍लैक मार्केटिंग में दो लोग गिरफ्तार

National Investigation Agency (NIA) has arrested API Riyaz Qazi, an associate of Sachin Waze: NIA officials

Waze is an accused in Mansukh Hiren death case and Antilia bomb scare pic.twitter.com/GYlKf8UYNO

— ANI (@ANI) April 11, 2021