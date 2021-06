मुंबई: देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी (industrialist Mukesh Ambani) के निवास एंटीलिया (Antilia) के पास स्‍कॉर्पियो कार में विस्‍फोटक (explosives) रखने और कार के मालिक मनसुख हिरेन की हत्‍या के केस के संबंध में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने आज गुरुवार को अंधेरी पश्चिम में मुंबई पुलिस (Mumbai Police) पूर्व पुलिस अफसर (encounter specialist) व शिवसेना नेता प्रदीप शर्मा (Pradeep Sharma) के आवास पर छापा मारा है. Also Read - कांग्रेस अकेले लड़ेगी महाराष्‍ट्र विधानसभा चुनाव, मैं सीएम फेस बनने के लिए तैयार हूं: नाना पटोले

राष्‍ट्रीय जांच एजेंसी के एक अधिकारी ने बताया कि एनआईए ने उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास के पास एक वाहन में विस्फोटक रखा हुए पाए जाने और कारोबारी मनसुख हिरेन की हत्या के मामले की जांच के संबंध में बृहस्पतिवार को सुबह यहां उपनगर अंधेरी में पूर्व ‘एनकाउंटर स्‍पेशलिस्‍ट’ पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा के आवास पर छापा मारा है. Also Read - महाराष्ट्र में BJP Govt में शिवसेना को गुलाम समझा जाता था, खत्‍म करने की कोशिश हुई: संजय राउत

एनआईए की टीम ने सीआरपीएफ कर्मियों के साथ सुबह करीब छह बजे अंधेरी पश्चिम में जे बी नगर में स्थित शर्मा के आवास पर छापा मारा. तलाशी चल रही है. सूत्रों के मुताबिक, एनआईए की टीम मामले के संबंध में शर्मा से पूछताछ भी कर रही है. Also Read - Mumbai: शिवसेना MLA ने ठेकेदार को सड़क पर बिठाया, फ‍िर ऊपर डलवाया कचरा, वीड‍ियो वायरल

प्रदीप शर्मा जिस इमारत में रहते हैं वहां तक जाने वाली सड़कों को केंद्रीय सुरक्षा बलों ने घेर लिया है और इलाके में लोगों की आवाजाही पर पाबंदी है. छापे की सूचना मिलने के बाद मुंबई पुलिस ने भी घटनास्थल पर अपने कर्मियों को तैनात किया है.

Mumbai: NIA conducts raid at the residence of Shiv Sena leader and former ‘encounter specialist’ of Mumbai Police, Pradeep Sharma. Details awaited.#Maharashtra pic.twitter.com/s6dO1WMh6T

— ANI (@ANI) June 17, 2021