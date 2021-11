Antilia’s Security heightened: मुंबई (Mumbai) में देश के सबसे धनी उद्योगपति व बिजनेसमैन मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) के निवास एंटीलिया (Mukesh Ambani’s residence) की सुरक्षा आज सोमवार को बढ़ा दी गई है. मुंबई पुलिस ने यह कदम तब उठाया जब उसे एक कॉल मिली कि दो संदिग्‍ध एंटीलिया का पता पूछ रहे थे. इसके बाद मुंबई पुलिस (Mumbai Police) ने एंटीलिया के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी है, सीसीटीवी के फुटेज भी चेक किए जा रहे हैं.Also Read - समुद्र में पाक की नापाक हरकत! पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों की गोलीबारी में महाराष्ट्र के मछुआरे की मौत

Security heightened outside Mukesh Ambani’s residence ‘Antilia’ after Mumbai Police received a call from a taxi driver that two people carrying a bag asked for Ambani’s residence. pic.twitter.com/RW5uMtcleK

