मुंबई: शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने शुक्रवार को कहा है, ”भाजपा को शिवसेना के पास तभी आना चाहिए जब वह महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री का पद अपनी सहयोगी पार्टी के साथ साझा करने के लिए तैयार हो.” शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने मुंबई में मीडियाकर्मियों बातचीत में कहा कि भाजपा को कार्यवाहक सरकार के प्रावधान का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और महाराष्ट्र में सत्ता में नहीं रहना चाहिए.

राज्य में अगली सरकार को लेकर गतिरोध अब भी जारी है. शिवसेना प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल (9 नवंबर को) समाप्त हो रहा है.

केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा नेता नितिन गडकरी के मुंबई दौरे और सरकार गठन पर जारी गतिरोध को तोड़ने के लिए ‘मातोश्री’ (ठाकरे परिवार का आवास) जाने की संभावना को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में राउत ने कहा कि भाजपा को शिवसेना का रुख तभी करना चाहिए जब वह मुख्यमंत्री पद साझा करने को तैयार हो.

Sanjay Raut, Shiv Sena: If President’s rule is imposed in the Maharashtra, it will be disrespect to people of the state. pic.twitter.com/ObNZ4LYi2N

