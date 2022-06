राज्य सभा की 57 सीटों के लिए 10 जून को होने वाले मतदान (Rajya Sabha Polls 2022) से पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) को बड़ा झटका लगा है. पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) और मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) की तरफ से चुनाव में मतदान करने की याचिका को स्पेशल पीएमएलए कोर्ट (Special PMLA court) ने खारिज कर दिया. इसके बाद देशमुख के वकील ने कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी जल्द से जल्द मांगी है ताकि वे हाईकोर्ट में अपील कर सकें. इससे पहले मुंबई की एक विशेष अदालत ने बुधवार को महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख एवं मंत्री नवाब मलिक की जमानत अर्जियों पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था.Also Read - Rajya Sabha Election: निर्दलीय प्रत्याशी डॉ. सुभाष चंद्रा को जीत का भरोसा, बोले- हमारे पास है जरूरी आंकड़ा

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने देशमुख और मलिक की अर्जियों का यह कहते हुए विरोध किया कि जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत कैदियों का कोई मताधिकार नहीं होता है. NCP के दोनों वरिष्ठ नेता देशमुख और मलिक धनशोधन के अलग-अलग मामलों में फिलहाल जेल में बंद हैं. दोनों ने अस्थायी जमानत की मांग करते हुए पिछले सप्ताह विशेष न्यायाधीश आर एन रोकड़े के सामने आवेदन दिये थे. बुधवार को सभी पक्षों ने इस जमानत अर्जी के पक्ष एवं विपक्ष में अपनी दलीलें पूरी कीं.

Mumbai | The lawyer of former Maharashtra minister Anil Deshmukh has requested a certified copy of the order as soon as possible so as to enable them to approach the High Court today.

