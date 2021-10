Aryan Khan Case Live Updates: ड्रग्स मामले में शाहरूख खान के बेटे आर्यन खान बीते कई दिनों से मुंबई के आर्थर जेल में बंद हैं और कोर्ट में बार-बार उनकी जमानत याचिका खारिज हो रही है. इसी कड़ी में आज बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई होनेवाली है और अब इस केस में आज भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी आर्यन खान की ओर से कोर्ट में पेश होंगे और इस केस में पैरवी करेंगे. खुद मुकुल रोहतगी ने इस बात की पुष्टि की है कि वे आज यानी मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष आर्यन खान की ओर से पेश होंगे और जमानत मांगेंगे. आज की जमानत याचिका पर सुनवाई न्यायमूर्ति नितिन साम्ब्रे के समक्ष होने वाली है, जिसमें मुकुल रोहतगी सतीश मानेशिंदे के साथ आर्यन खान का पक्ष रखेंगे.Also Read - Nawab Malik का दावा - अज्ञात NCB अधिकारी ने भेजी चिट्ठी, 'लोगों को झूठे केस में फंसाया जा रहा है'

Drugs on cruise ship case | I will appear for Aryan Khan in his bail matter today in Bombay High Court: Mukul Rohatgi, Former Attorney General of India

(file photo) pic.twitter.com/Ry4dhslTlz

— ANI (@ANI) October 26, 2021