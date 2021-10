Aryan Khan Drugs Case: आर्यन खान ड्रग्स मामले की जांच कर रहे NCB के अधिकारी समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) ने महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक के उस ट्वीट का जवाब दिया है, जिसमें उन्होंने समीर वानखेड़े का जन्म प्रमाणपत्र को लेकर ट्वीट किया है और लिखा है Sameer Dawood Wankhede का यहां से शुरू हुआ फर्जीवाड़ा. नवाब मलिक के इस ट्वीट पर समीर वानखेड़े ने कहा है कि मैं हैरान हूं, दुखी हूं कि एक मंत्री की सोच कितनी घटिया है.Also Read - Aryan Khan Drugs Case: एनसीबी ऑफिसर समीर वानखेड़े की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, जांच के आदेश जारी



समीर वानखेड़े ने कहा कि मुझे अपने जन्म प्रमाण पत्र को लेकर नवाब मलिक के एक ताजा ट्वीट के बारे में पता चला है. यह उन सभी चीजों को लाने का एक घटिया प्रयास है, जिसका इससे कोई लेना-देना नहीं है. एनसीबी अधिकारी ने कहा मैं एक धर्मनिरपेक्ष परिवार से ताल्लुक रखता हूं. मेरे पिता एक हिंदू हैं और मेरी मां एक मुस्लिम थीं. ट्विटर पर मेरे व्यक्तिगत दस्तावेजों को लेकर ट्वीट करना मानहानि और मेरी पारिवारिक गोपनीयता का हनन है. महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के निंदनीय हमलों से आहत हूं.

I belong to multi religious and secular family. My father is a Hindu and my mother was a Muslim. Publishing of my personal documents on Twitter is defamatory and invasion of my family privacy. Pained by slanderous attacks by Maharashtra Minister Nawab Malik: Sameer Wankhede, NCB pic.twitter.com/L0VZKHIZ8p

