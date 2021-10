Aryan Khan, Shah Rukh Khan, Drug Case, News: मुंबई में एक क्रूज में नशीले पदार्थ के मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी को लेकर महाराष्‍ट्र सरकार के मंत्री एक बड़ा बयान दिया है. एनसीपी नेता महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने कहा, आर्यन खान की गिरफ्तारी फर्जी है. पिछले एक महीने से क्राइम रिपोर्टरों को सूचना प्रसारित की जा रही थी कि अगला निशाना अभिनेता शाहरुख खान हैं.Also Read - Who is Munmun Dhamecha: कौन है मुनमुन धमेचा जिसे Aryan Khan के साथ किया गया है गिरफ्तार, ग्लैमरस तस्वीरों से भरा है Instagram

Aryan Khan’s arrest is a forgery. For the last one month, the information was being circulated to crime reporters that the next target is actor Shah Rukh Khan: Maharashtra Minister Nawab Malik pic.twitter.com/moaRhfzZx2

— ANI (@ANI) October 6, 2021