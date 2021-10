मुंबई: बॉलीवुड एक्‍टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से जुड़े ड्रग केस में आज शनिवार को महाराष्‍ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने एनसीबी पर एक बीजेपी के एक नेता के रिश्‍तेदार को हिरासत में लेने के बाद छोड़ने का आरोप लगाया तो इसके जवाब में जांच एजेंसी के सीनियर अधिकारी ने सभी आरोप निराधार, प्रेरित, सोच-समझकर और पूर्वाग्रह से ग्रसित बताते हुए कहा- इस तरह के बयान अनुमानों और धारणाओं पर आधारित होते हैं जो तुच्छ और दुर्भावनापूर्ण हैं.Also Read - Drugs Case: फिल्म प्रोड्यूसर इम्तियाज खत्री के घर और दफ्तर में छापा, NCB के अधिकारी मौके पर

बता दें कि एनसीपी नेता महाराष्‍ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने शनिवार को दावा किया कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने पिछले हफ्ते मुंबई तट के पास गोवा जा रहे एक क्रूज जहाज से शुरू में 11 लोगों को हिरासत में लिया था, लेकिन उनमें से तीन को कुछ घंटे बाद छोड़ दिया था, जिसमें भाजपा नेता मोहित भारतीय के एक रिश्तेदार भी शामिल थे.

एनसीबी के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप निराधार, प्रेरित, सोच-समझकर और पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं

एनसीबी के डिप्टी डीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने मंत्री मलिक के इस आरोप के बाद ड्रग्स-ऑन-क्रूज केस पर कहा, एनसीबी के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप निराधार, प्रेरित, सोच-समझकर और पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं. इस तरह के बयान अनुमानों और धारणाओं पर आधारित होते हैं, जो जो एनसीबी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों और अभिलेखों के मद्देनजर तुच्छ और दुर्भावनापूर्ण हैं.

All allegations levelled against NCB are baseless, motivated, afterthought & prejudice. Such statements are based on conjecture & assumptions that are frivolous & malicious in view of documents & records produced by NCB: NCB Deputy DG Gyaneshwar Singh on drugs-on-cruise case pic.twitter.com/nam8GsjMaq

— ANI (@ANI) October 9, 2021