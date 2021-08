Asha Workers Salary Hike: महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में भले ही कमी आई है, लेकिन संभावित तीसरी लहर का खतरा बरकरार है. यहां रोजाना करीब 5,000 नए मरीज सामने आ रहे हैं. महाराष्ट्र में कोरोना के डेल्टा वैरिएंट के भी केस सामने आ रहे हैं. सरकार ने इसे देखते हुए तीसरे लहर की तैयारी भी शुरू कर दी है. महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने गुरुवार को बताया कि राज्य सरकार जल्द ही 1200 डॉक्टरों की भर्ती करने वाली है. इसके साथ-साथ टोपे ने यह भी बताया कि सरकार ने आशा वर्कर्स की सैलरी बढ़ाने का भी फैसला किया है.Also Read - Coronavirus Updates: सरकार ने फिर चेताया- नहीं खत्म हुई है कोरोना की दूसरी लहर, सावधानी से मनाएं त्योहार और...

टोपे ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हमने आशा वर्कर्स के वेतन में 1500 रुपये की बढ़ोतरी की मंजूरी दी है. इससे राज्य भर के 71 हजार आशा वर्कर्स को फायदा होगा. टोपे ने बताया कि राज्य में सितंबर तक 1200 डॉक्टरों की भर्ती कर रहे हैं. साथ ही सितंबर के अंत तक करीब 7000 स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती भी की जाएगी. Also Read - Coronavirus Update: केरल और महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों ने बढ़ाई सरकार की टेंशन, बुलाई हाईलेवल मीटिंग

We have approved an increment of Rs 1500 in the salary of ASHA workers. This will benefit 71,000 ASHA workers. Approx Rs 275 cr will be included in the budget for the same: Maharashtra Health Minister Rajesh Tope

