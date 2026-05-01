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ASP अधिकारी 9 साल की बच्ची के साथ लगा अश्लील हरकतें, थाने में पुलिसवाले के ही खिलाफ दर्ज हुआ मामला

इस घटना से बच्ची घबरा गई और घर लौटते ही उसने अपनी मां को पूरी बात बताई.

Published date india.com Updated: May 1, 2026 2:43 PM IST
email india.com By Farha Fatima email india.com twitter india.com
पुलिस वाला गिरफ्तार
पुलिस वाला गिरफ्तार

मुंबई के वर्ली इलाके के एक शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है. इस घटना ने ये सोचने पर मजबूर कर दिया है अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएं तो क्या हो. एक पब्लिक पार्क में 9 साल नाबालिग बच्ची के सामने अश्लील हरकत और छेड़छाड़ के आरोप में एसीपी स्तर के अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है. अधिकारियों ने जानकारी दी कि इस मामले में वर्ली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है और आगे की जांच जारी है.

बच्ची गार्डन में खेलने गई थी

वर्ली पुलिस स्टेशन से मिली जानकारी के अनुसार, पीड़ित बच्ची बीते दिन वर्ली स्थित सिंह गार्डन में खेलने गई थी. आरोप है कि इसी दौरान आरोपी अधिकारी वहां पहुंचा और बच्ची के सामने अशोभनीय हरकत करते हुए उसे अपने निजी अंग को छूने के लिए कहा. इस घटना से बच्ची घबरा गई और घर लौटते ही उसने अपनी मां को पूरी बात बताई. बच्ची की मां, जो घरेलू कामगार के रूप में काम करती हैं, ने बिना देरी किए पुलिस से संपर्क किया.

आरोपी पुलिस अधिकारी

शिकायत मिलते ही वर्ली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. प्रारंभिक पूछताछ और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आरोपी पुलिस अधिकारी की पहचान की गई और कुछ ही घंटों में उसे गिरफ्तार कर लिया गया.

नाबालिग लड़के के साथ भी की ऐसी हरकत

जांच के दौरान मामले में नया मोड़ तब आया, जब एक अन्य नाबालिग लड़के ने भी पुलिस के सामने आकर आरोप लगाया कि करीब एक सप्ताह पहले आरोपी ने उसके साथ भी इसी तरह की अनुचित हरकत की थी. पुलिस ने इस दावे को भी जांच के दायरे में शामिल कर लिया है और उसकी पुष्टि के लिए अलग से पड़ताल शुरू की गई है.

वर्ली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ BNS की धारा 74 और 79 के साथ-साथ पॉक्सो एक्ट की धारा 12 के तहत मामला दर्ज किया है.

आरोप बेहद गंभीर, त्वरित कार्रवाई

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोप बेहद गंभीर हैं, इसलिए त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी की गई है और मामले की जांच पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ रही है. हालांकि, पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती यह है कि जिस सिंह गार्डन में घटना हुई, वहां सीसीटीवी कैमरे मौजूद नहीं हैं. आरोपी अधिकारी मूल रूप से नागपुर का निवासी है और नवंबर 2025 में उसे मुंबई स्थित पुलिस महानिदेशक कार्यालय में तैनात किया गया था. वह पुलिस कम्युनिकेशन व आईटी विभाग से जुड़ा था और वर्ली पुलिस कैंप में अकेला रह रहा था. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है. (खबर एजेंसी से ली गई है)

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Farha Fatima

Farha Fatima

फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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