Assembly Elections Result 2022: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (Uttar Pradesh Assembly Election results 2022) पंजाब विधानसभा चुनाव (Punjab Assembly Election Results 2022) मणिपुर विधानसभा चुनाव (Manipur Assembly Election Results 2022) गोवा विधानसभा चुनाव (Goa Assembly Election Results 2022) उत्तराखंड विधानसभा चुनाव (Uttarakhand Assembly Results 2022) में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने चार राज्यों में जीत हासिल की है. गोवा में भाजपा को मिली इस जीत में अहम भूमिका निभाने वाले राज्य के चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस शुक्रवार को मुंबई पहुंचे तो पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया.Also Read - UP Assembly Election 2022 Result: अंतिम परिणाम घोषित, BJP को मिलीं 255 सीटें, SP के खाते में आईं 111 सीटें

फडणवीस ने कहा कि मैं योगी जी को बधाई देना चाहता हूं क्योंकि ‘बुलडोजर बाबा’ के बुलडोजर ने काम किया. उत्तर प्रदेश में गए भाजपा कार्यकर्ताओं ने बढ़ाया भाजपा का गौरव…आपने समाजवादी पार्टी का सफाया कर दिया और भाजपा फिर जीत गई. Also Read - Uttar Pradesh Assembly Election: नोएडा जाने वाला नहीं बनता उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री? भाजपा की जीत ने तोड़े 3 बड़े मिथक

देवेंद्र फडणवीस ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अब अगली लड़ाई मुंबई में होगी, नगर निगम चुनाव की लड़ाई. हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं होंगे, हम रिश्वत और भ्रष्टाचार के खिलाफ होंगे. देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड तो सिर्फ एक झांकी है, महाराष्ट्र अभी आना बाकी है. Also Read - Chunav Result: रुझानों में BJP ने रचा इतिहास, इन पांच वजहों से जनता ने योगी को फिर दिया मौका

#WATCH | BJP workers celebrate outside the party office in Mumbai, Maharashtra, as the party sweeps #AssemblyElections2022 in 4 states of Manipur, Uttarakhand, Uttar Pradesh, & Goa. pic.twitter.com/2qJFpS1TuO

— ANI (@ANI) March 11, 2022