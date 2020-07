मुंबई: दक्षिण मुंबई में स्थित राजभवन के 18 कर्मचारी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं. नगर निकाय के एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी. इस संबंध में एक अन्य अधिकारी ने बताया कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ठीक हैं और उन्होंने एहतियाती तौर पर खुद को पृथक कर लिया है. Also Read - Covid19 in Rajasthan Latest Update: राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण से चार और लोगों की मौत, 153 नए मामले

अधिकारी ने बताया कि राजभवन के दो कर्मचारी गत सप्ताह संक्रमित पाए गए थे जिसके बाद 100 अन्य कर्मचारियों की जांच कराई गई जिनमें से 16 संक्रमित पाए गए. सूत्रों ने बताया कि संक्रमित पाए गए कर्मचारियों में स्टाफ के वरिष्ठ सदस्य भी शामिल हैं.

भारत में कोरोना वायरस से सबसे अधिक प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में शनिवार को एक दिन में रिकॉर्ड 8,139 नए मामले आने के साथ ही राज्य में संक्रमण के मामलों की कुल संख्या 2,46,600 हो गई. मामलों में वृद्धि ऐसे समय में हुई है जब राज्य सरकार ने पुणे जिले में 10 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की है.

At least 18 people tested #COVID19 positive at Raj Bhavan (Governor’s residence) in Mumbai, after they got themselves tested on their own. Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) to get them tested again: BMC Sources

— ANI (@ANI) July 12, 2020