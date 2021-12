ATM Robbery In Maharashtra: एटीएम में चोरी की कई वारदात आपने सुनी होगी लेकिन महाराष्ट्र में एटीएम में चोरी की एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने लोगों को अचरज में डाल दिया है. दरअसल चोरों ने एक एटीएम मशीन में विस्फोटक का उपयोग करके उसे उड़ा दिया और एटीएम के परखच्चे उड़ गए. इस बीच चोरों ने एटीएम से करीब 16 लाख रुपये चोरी कर ली. यह घटना महाराष्ट्र के पुणे स्थित चिंबाली क्षेत्र की है. पीटीआई की खबर के मुताबिक यह चोरी रविवार की सुबह की गई है. यह चोरो पूरी प्लानिंग के साथ की गई है.Also Read - ATM Rules To Change From January 1, 2022: 1 जनवरी 2022 से बदल जाएंगे ATM से पैसे के निकासी के नियम, जानें- कितना देना होगा शुल्क?

बता दें कि चोरी की घटना को तब अंजाम दिया गया जब लोग अपने घरों में सुबह सो रहे थे. इस दौरान जिलेटिन की छड़ों की मदद से निजी बैंक एटीएम में चोरों ने घुसकर एटीएम मशीन को उड़ा दिया. धमाके के बाद एटीएम मशीन के चीथड़े उड़ गए और चोरों ने चोरी को अंजाम दिया. पिंपरी चिंचवाड़ पुलिस के डीसीपी मंचक इप्पर की मानें तो 17 लाख रुपये की चोरी की गई है.

इस घटना की कुछ तस्वीरें भी सामने आई है. तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि आखिर एटीएम की धमाके की बात क्या स्थिति हो गई है. बता दें कि इस साल पुणे ग्रामीण इलाके में इस तरह की यह दूसरी घटना है जिसमें एक एटीएम को विस्फोटक से उड़ा दिया गया और पैसे चोरी किए गए.