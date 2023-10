Video: Maharashtra में हिंसक हुआ Maratha reservation आंदोलन, NCP विधायक के घर में प्रदर्शनकारियों ने लगाई आग

महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन हिंसक हो गया है. बीड में प्रदर्शनकारियों ने एनसीपी विधायक विधायक प्रकाश सोलंके (NCP MLA Prakash Solanke) के आवास पर हमला कर दिया और उसमें आग लगा दी. विधायक ने कहा कि जब हमला हुआ तब मैं अपने घर के अंदर था. सौभाग्य से, मेरे परिवार का कोई भी सदस्य या कर्मचारी घायल नहीं हुआ. हम सभी सुरक्षित हैं लेकिन आग के कारण संपत्ति का भारी नुकसान हुआ है. मराठा आरक्षण समर्थक प्रदर्शनकारियों द्वारा एनसीपी विधायक प्रकाश सोलंके के बीड आवास पर हमले पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, मनोज जारांगे पाटिल (मराठा आरक्षण कार्यकर्ता) को इस तथ्य पर ध्यान देना चाहिए कि यह विरोध क्या मोड़ ले रहा है.यह गलत दिशा में जा रहा है.

उधर, विधायक प्रकाश सोलंके के आवास पर हुए हमले पर NCP(शरद पवार गुट) सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि महाराष्ट्र में जो ट्रिपल ईंजन की सरकार है, ये उनकी विफलता है. आज एक विधायक का घर जलाया गया है. गृह मंत्रालय क्या कर रहा है और गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? ये उनकी जिम्मेदारी है.

#WATCH | Beed, Maharashtra: Maratha reservation agitators vandalised and set the residence of NCP MLA Prakash Solanke on fire. pic.twitter.com/8uAfmGbNCI

— ANI (@ANI) October 30, 2023