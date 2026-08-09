EnglishHindi

जहां अजित पवार की विमान हादसे में गई थी जान, वहीं फिर रनवे से फिसला ट्रेनिंग प्लेन

Baramati Plane Crash: बारामती एयरपोर्ट पर ट्रेनिंग विमान रनवे से फिसलकर बाहर निकल गया. गनीमत रही कि हादसे में पायलट और कैडेट सुरक्षित रहे. बता दें अजित पवार का विमान भी यहीं हादसा का शिकार हुआ था.

Written by: Gargi Santosh
Published: August 9, 2026, 4:01 PM IST
जहां अजित पवार की विमान हादसे में गई थी जान, वहीं फिर रनवे से फिसला ट्रेनिंग प्लेन
विमान रनवे 29 के थ्रेशोल्ड से आगे निकल गया और रनवे सीमा से बाहर चला गया. (Photo from IANS)
  • बारामती एयरपोर्ट पर एक ट्रेनिंग विमान हादसे का शिकार हो गया
  • हालांकि, पायलट और कैडेट समेत किसी को चोट नहीं आई
  • अभ्यास के दौरान विमान को दो बार टेक-ऑफ रिजेक्ट करना पड़ा
  • इसी इलाके में जनवरी में अजित पवार के विमान का भीषण हादसा हुआ था

Baramati Plane Crash: महाराष्ट्र के पुणे में बारामती एयरपोर्ट पर रविवार (9 अगस्त) को एक ट्रेनिंग विमान हादसे का शिकार हो गया. मिली जानकारी के अनुसार, यह विमान अभ्यास के दौरान रनवे से फिसलकर आगे निकला. राहत की बात यह रही कि विमान में सवार पायलट और कैडेट समेत किसी को कोई चोट नहीं आई. हालांकि, विमान को मामूली नुकसान होने की खबर है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया.

विमान दो बार रिजेक्टेड टेक-ऑफ किया गया

बारामती के एसपी ने बताया कि यह घटना ट्रेनिंग अभ्यास के दौरान हुई. एयरक्राफ्ट अभ्यास के लिए सुबह 6.39 बजे यूटीसी के अनुसार रवाना हुआ था. इसमें कैप्टन चिराग शशिकांत डोइफोडे और कैडेट अभिजीत जुंदरे सवार थे. विमान पहले लिंक ब्रावो के रास्ते रनवे पर आया और रनवे 29 के थ्रेशोल्ड पर लाइन अप हुआ. इस दौरान एक रिजेक्टेड टेक-ऑफ किया गया. इसके बाद विमान को रनवे 11 के थ्रेशोल्ड पर लाइन अप किया गया, जहां एक और बार टेक-ऑफ को रिजेक्ट किया गया.

और पढ़ें: 'कल बात करूंगी पापा, मैं अजित पवार के साथ उड़ान भर रही हूं...', बारामती क्रैश से पहले पिंकी माली ने पिता से बोले थे ये आखिरी शब्द

पूरी तरह नहीं रुका विमान, रनवे से बाहर निकला

पुलिस के अनुसार, इसी अभ्यास के दौरान विमान को रनवे पर पूरी तरह रोकना मुश्किल भरा रहा. इसके बाद विमान रनवे 29 के थ्रेशोल्ड से आगे निकल गया और रनवे सीमा से बाहर चला गया. हालांकि, घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं आई. अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर हालात की जांच की. हादसे के कारणों को लेकर आगे की जांच की जा रही है.

इसी जगह अजित पवार का विमान भी हुआ था हादसे का शिकार

आपको बता दें कि बारामती में विमान से जुड़ी यह घटना पहली नहीं है. इससे पहले जनवरी 2026 में बारामती एयरपोर्ट के पास महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) का विमान हादसे का शिकार हुआ था. उस दुर्घटना में अजित पवार समेत 4 अन्य लोगों की मौत हो गई थी. यही कारण है कि इस ताजा घटना ने एक बार फिर विमान सुरक्षा को लेकर सबका ध्यान खींचा है.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Gargi Santosh

Gargi Santosh

गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.