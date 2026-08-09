जहां अजित पवार की विमान हादसे में गई थी जान, वहीं फिर रनवे से फिसला ट्रेनिंग प्लेन

Baramati Plane Crash: महाराष्ट्र के पुणे में बारामती एयरपोर्ट पर रविवार (9 अगस्त) को एक ट्रेनिंग विमान हादसे का शिकार हो गया. मिली जानकारी के अनुसार, यह विमान अभ्यास के दौरान रनवे से फिसलकर आगे निकला. राहत की बात यह रही कि विमान में सवार पायलट और कैडेट समेत किसी को कोई चोट नहीं आई. हालांकि, विमान को मामूली नुकसान होने की खबर है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया.
बारामती के एसपी ने बताया कि यह घटना ट्रेनिंग अभ्यास के दौरान हुई. एयरक्राफ्ट अभ्यास के लिए सुबह 6.39 बजे यूटीसी के अनुसार रवाना हुआ था. इसमें कैप्टन चिराग शशिकांत डोइफोडे और कैडेट अभिजीत जुंदरे सवार थे. विमान पहले लिंक ब्रावो के रास्ते रनवे पर आया और रनवे 29 के थ्रेशोल्ड पर लाइन अप हुआ. इस दौरान एक रिजेक्टेड टेक-ऑफ किया गया. इसके बाद विमान को रनवे 11 के थ्रेशोल्ड पर लाइन अप किया गया, जहां एक और बार टेक-ऑफ को रिजेक्ट किया गया.
पुलिस के अनुसार, इसी अभ्यास के दौरान विमान को रनवे पर पूरी तरह रोकना मुश्किल भरा रहा. इसके बाद विमान रनवे 29 के थ्रेशोल्ड से आगे निकल गया और रनवे सीमा से बाहर चला गया. हालांकि, घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं आई. अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर हालात की जांच की. हादसे के कारणों को लेकर आगे की जांच की जा रही है.
आपको बता दें कि बारामती में विमान से जुड़ी यह घटना पहली नहीं है. इससे पहले जनवरी 2026 में बारामती एयरपोर्ट के पास महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) का विमान हादसे का शिकार हुआ था. उस दुर्घटना में अजित पवार समेत 4 अन्य लोगों की मौत हो गई थी. यही कारण है कि इस ताजा घटना ने एक बार फिर विमान सुरक्षा को लेकर सबका ध्यान खींचा है.
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