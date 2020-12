Swabhimani Shetkari Saghtana staged ‘Bharat Bandh Rail Roko’ protest and briefly stopped a train today in Malkapur of Buldhana dist. They were later removed from the tracks by Police & detained: Maharashtra में मंगलवार को सुबह-सुबह से ही भारत बंद (Bharat Bandh) का असर दिखाई दिया. सुबह-सुबह किसान संगठन के नाम से बनी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बुलढ़ाना के मलकापुर स्‍टेशन में ट्रेन को कुछ देर के लिए रोक दिया. बाद में पुलिस ने उन्‍हें ट्रैक से हटा दिया और हिरासत में ले लिया. किसान यूनियनों ने केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ आज भारत बंद बुलाया है. Also Read - Bharat Bandh Live Updates: 'भारत बंद' आज, किसान करेंगे चक्का जाम, एम्बुलेंस नहीं रोकेंगे, इन चीज़ों पर रहेगी पाबंदी

बता दें किसान संगठनों ने भारत बंद पूरे देश में 11 बजे सुबह से लेकर दोपहर बाद 3 बजे तक बुलाया है. लेकिन कई जगह किसान सुबह से ही बंद कराने में लग गए हैं.

गौरतलब है कि कांग्रेस ने केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ मंगलवार को बुलाए गए किसानों के भारत बंद का समर्थन किया है. कांग्रेस ने लोगों से अनुरोध किया है वह किसानों का समर्थन करें. कांग्रेस की राज्‍य सरकारें जिन राज्‍यों में हैं, वहां भारत बंद को समर्थन किया जा रहा है.

किसानों ने आज भारत बंद का आह्वान किया है. किसान संगठनों ने घोषणा की है कि देशभर में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चक्काजाम किया जाएगा.