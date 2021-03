Maharashtra, Bharat Ratna, Congress, Shiv Sena, News: महाराष्‍ट्र (Maharashtra) में सत्‍तारूढ़ तीन दलों की महा विकास अघाड़ी (एमवीए) की सरकार में सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है. शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की सरकार के घटक दलों के बीच सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है. सत्‍तारूढ़ शिवसेना और कांग्रेस के बीच अब भारत रत्‍न को लेकर तलवारें खिंची नजर आ रही हैं. Also Read - Assam Assembly Election 2021: कांग्रेस का वादा- सरकार बनी तो नौकरियों में महिलाओं को देंगे 50 प्रतिशत आरक्षण

शिवसेना के द्वारा हिंदुत्व के विचारक विनायक दामोदर सावरकर (Vinayak Damodar Savarkar) को भारत रत्‍न (Bharat Ratna) की मांग किए जाने के बाद अब महाराष्‍ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्‍यक्ष (Maharashtra Congress Chief) नाना पटोले ने सरकार में साझीदार पार्टी के नजरिए से खुद को अलग करते हुए सावित्रीबाई फुले (Savitribai Phule) और शाहूजी महाराज के लिए भारत रत्‍न की मांग की है.

Bharat Ratna should be conferred upon Savitribai Phule and Shahuji Maharaj. Shiv Sena's stand is not our stand: Maharashtra Congress Chief Nana Patole on Shiv Sena's demand for Bharat Ratna to Vinayak Damodar Savarkar pic.twitter.com/jYGO6w94dK

— ANI (@ANI) March 5, 2021