बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन की जांच से सिलसिले में आज NCB ने जानी-मानी कॉमेडियन भारती सिंह (Bharti Singh) और उनके पति हर्ष लिंबाचिया (Harsh Limbachiyaa) के घर पर रेड डाली. छापेमारी के बाद NCB ने पूछताछ के लिए दोनों को हिरासत में भी ले लिया. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार NCB को तलाशी के दौरान भारती सिंह के घर से गांजा समेत कुछ मादक पदार्थ भी बरामद किया. NCB ने बताया है कि एजेंसी द्वारा अंधेरी, लोखंडवाला और वर्सोवा क्षेत्र सहित तीन अलग-अलग स्थानों पर छापे मारे जा रहे हैं.

Maharashtra: Comedian Bharti Singh and her husband Harsh Limbachiyaa arrive at Narcotics Control Bureau (NCB) office in Mumbai.

NCB conducted raid at their residence, earlier today. pic.twitter.com/7nVuUKdq23

