महाराष्‍ट्र सरकार द्वारा गठित जांच आयोग (Maharashtra govt-appointed Inquiry commission) एनसीपी चीफ शरद पवार (NCP, Sharad Pawar) को भीमा कोरेगांव हिंसा मामले (Bhima Koregaon violence case) ने गवाह के तौर पर 2 अगस्‍त को बयान दर्ज करने के लिए समन जारी किया है. यह बात जांच आयोग के वकील आशीष सातपुते ने कही है. पवार को मुंबई में जांच आयोग के सामने बयान दर्ज करना होगा.Also Read - महाराष्‍ट्र विधानसभा स्‍पीकर ने अभद्रता करने पर बीजेपी के 12 विधायकों को एक साल के लिए सस्‍पेंड किया

जांच आयोग ने शरद पवार के अलावा तत्‍कालीन पुणे ग्रामीण के एसपी सुवेज हक, तत्‍कालीन एसपी संदीप पखाले, पुणे तत्‍कालीन कमिश्‍नर रवींद्र सेनगांवकर और तत्‍कालीन कलेक्‍टर सौरभ राव को भी समन जारी किया गया है. Also Read - Bhima Koregaon Case: भीमा कोरेगांव हिंसा के आरोपी कार्यकर्ता स्टेन स्वामी का निधन, अस्पताल में थे भर्ती

बता दें कि 1818 की लड़ाई के द्विशताब्दी समारोह के दौरान पुणे के पास कोरेगांव भीमा युद्ध स्मारक के पास 1 जनवरी 2018 को हिंसा भड़क उठी थी. एनसीपी चीफ शरद पवार ने 8 अक्‍टूबर 2018 को बॉम्‍बे हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस जेएन पटेल की अगुवाई में जांच आयोग के सामने मीडिया में 2018 की जातीय हिंसा को लेकर दिए अपने बयानों के मद्देनजर एक एफिडेविट पेश किया था. Also Read - Maharashtra: BJP से दोबारा गठबंधन बनाने पर शिवसेना नेता ने कहा- हम अमिर खान- किरण राव जैसे, लेकिन दोस्‍ती बनी रहेगी

Maharashtra govt-appointed Inquiry commission will record statement of NCP’s Sharad Pawar in the Bhima Koregaon violence case. Witnesses’ statements to be recorded from August 2 & Pawar will be summoned as well: Ashish Satpute, Inquiry Commission Lawyer

