Bhiwandi Building Collapse: महाराष्ट्र के भिवंडी में सोमवार सुबह तीन मंजिला इमारत गिरने से अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं, लगभग 28 घंटे बीत जाने के बाद भी NDRF और स्थानीय प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा राहत और बचाव कार्य जारी है. मृतकों में आठ बच्चे दो से 14 साल के बीच के हैं. भिवंडी निजामपुर सिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BNCMC) के अधिकारियों के अनुसार, अभी भी लगभग 20 से 25 लोग मलबे के अंदर फंसे हुए हैं. BNCMC के जनसंपर्क अधिकारी मिलिंद पलसुले ने बताया कि स्थानीय लोगों से मिली जानकारी और विवरण के अनुसार अब भी मलबे के अंदर 20-25 लोगों के फंसे होने की आशंका है. Also Read - Bhiwandi Building Collapses: राष्ट्रपति कोविंद और PM मोदी ने भिवंडी में इमारत गिरने से हुई 10 लोगों की मौत पर दुख जताया

एक निकाय अधिकारी ने बताया कि धमनकर नाका के पास नरपोली में पटेल परिसर स्थित इमारत सोमवार तड़के तीन बजकर 40 मिनट पर गिर गई. हादसे के समय उसमें रहने वाले लोग सोए हुए थे. बता दें कि यह घटना महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में एक आवासीय इमारत के ढह जाने के लगभग एक महीने बाद हुई है. रायगढ़ में सात साल पुरानी पांच मंजिला इमारत के ढहने से 13 लोगों की मौत हो गई थी. बिल्डिंग में 45 से अधिक फ्लैट थे. Also Read - Building Collapses In Bhiwandi: महाराष्ट्र के भिवंडी में तीन मंजिला इमारत ढही, 10 लोगों की मौत- कइयों के फंसे होने की आशंका

उधर, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (Ramnath Kovind) और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने हादसे पर दुख जताया. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंड ने ट्वीट कर इमारत हादसे पर दुख जताया और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की. Also Read - मुंबई पुलिस ने अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के बंगलों के पास सुरक्षा बढ़ाई

The loss of lives in the building collapse at Bhiwandi, Maharashtra is quite distressing. In this hour of grief, my thoughts and prayers are with the accident victims. I wish speedy recovery of the injured. Local authorities are coordinating rescue and relief efforts.

