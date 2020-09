Building Collapses In Bhiwandi: महाराष्ट्र के भिवंडी में तीन मंजिला इमारत गिरने से हुई 10 लोगों की मौत पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (Ramnath Kovind) और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने दुख जताया. भिवंडी में इमारत गिरने की वजह से 7 बच्चों सहित 10 लोगों की मौत हुई है, जबकि 11 लोगों को अब तक बचाया जा चुका है. राहत और बचाव का कार्य जारी है. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंड ने ट्वीट कर इमारत हादसे पर दुख जताया और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की. Also Read - Building Collapses In Bhiwandi: महाराष्ट्र के भिवंडी में तीन मंजिला इमारत ढही, 10 लोगों की मौत- कइयों के फंसे होने की आशंका

The loss of lives in the building collapse at Bhiwandi, Maharashtra is quite distressing. In this hour of grief, my thoughts and prayers are with the accident victims. I wish speedy recovery of the injured. Local authorities are coordinating rescue and relief efforts.

वहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा, ‘महाराष्ट्र के भिवंडी में इमारत गिरने की घटना से दुखी हूं. शोकाकुल परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं.

Saddened by the building collapse in Bhiwandi, Maharashtra. Condolences to the bereaved families. Praying for a quick recovery of those injured. Rescue operations are underway and all possible assistance is being provided to the affected.

घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं. बचाव अभियान वहां जारी है और प्रभावितों को हरसंभव सहायता पहुंचाई जा रही है.’

#UPDATE Maharashtra: One more person rescued from under the debris at the site of Bhiwandi building collapse incident.

10 people have lost their lives in the incident which took place earlier today. pic.twitter.com/deF2GiiLtK

