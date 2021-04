22 Deaths In Maharashtra: नासिक के जाकिर हुसैन अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई रुकने से 22 कोरोना मरीजों की दर्दनाक मोत हो गई है. इस अस्पताल में 23 मरीज वेंटिलेटर पर थे जिसमें से 22 मरीजों की मौत हो गई है. बता दें कि अस्पताल में थोड़ी देर पहले ऑक्सीजन के टैंक से गैस लीक होने से अफरातफरी मच गई थी और उसे नियंत्रित करने के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई रोकी गई थी. नासिक के जिलाधिकारी ने 22 मरीजों की मौत की पुष्टि की है और कहा है कि ऑक्सीजन के टैंकर के लीक होने के बाद ये हादसा हुआ जिसमें मरीजों की मौत हो गई है. Also Read - Maharashtra Corona Virus: कोरोना के कारण बंद हुए शिर्डी साईं मंदिर के द्वार, जानिए कब खुलेंगे

घटना के बाद मंत्री राजेंद्र सिंघाने ने कहा है कि ऑक्सीजन टैंक से गैस कैसे लीक हुआ और मरीजों की मौत कैसे हुई, इसकी जांच की जाएगी. जो भी इसके लिए जिम्मेदार होंगे उनपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

It’s an unfortunate incident. As per preliminary info, we’ve learnt that 11 people died. We’re trying to get a detailed report. We’ve ordered an enquiry as well. Those who are responsible will not be spared: FDA Minister Dr Rajendra Shingane on Nashik Oxygen tanker leak incident pic.twitter.com/sT7M8XbatF — ANI (@ANI) April 21, 2021

आक्सीजन किस तरह से लीक हुआ…देखें वीडियो

#WATCH | An Oxygen tanker leaked while tankers were being filled at Dr Zakir Hussain Hospital in Nashik, Maharashtra. Officials are present at the spot, operation to contain the leak is underway. Details awaited. pic.twitter.com/zsxnJscmBp — ANI (@ANI) April 21, 2021

जानकारी के मुताबिक जिस वक्त ये घटना हुई, तब अस्पताल में 171 मरीज भर्ती थे. ऑक्सीजन लीक होने की घटना के बाद अस्पताल में भर्ती मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा था. ऑक्सीजन के लीक होने से मची अफरातफरी के हालात के बाद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि अब लीकेज को कंट्रोल कर लिया गया है. लेकिन थोड़ी ही देर में ये दुर्घटना घट गई.

Due to the valves leakage of the tanker in Nashik, there was massive Oxygen leakage. There must definitely have been an impact on the hospital it was going to but I’m yet to gather more information. We’ll issue a press note after gathering more information: Maharashtra Health Min pic.twitter.com/E1mYVCicc8 — ANI (@ANI) April 21, 2021

बता दें कि देशभर में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण बिगड़ते हालात में ऑक्‍सीजन की कमी की वजह से जगह-जगह परेशानी बढ़ गई है और ऑक्‍सीजन की आपूर्ति सुनिश्‍चत की जा रही है, ताकि लोगों की जान बचाई जा सके.

नासिक में डॉक्टर जाकिर हुसैन अस्‍पताल में ऑक्सीजन के टैकर को भरा जा रहा था कि अचानक टैंकर लीक होने लगा, जिसके कारण ऑक्‍सीजन तेजी से निकलने लगा था.