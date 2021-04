Big Breaking: नासिक के एक अस्पताल में 10 कोरोना मरीजों की मौत की खबर है. अस्पताल में थोड़ी देर पहले ऑक्सीजन की सप्लाई रोकी गई थी क्योंकि ऑक्सीजन लीक होने से अफरातफरी मच गई थी और उसे नियंत्रित करने के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई रोकी गई थी. मौके पर पहुंची पुलिस ने कहा कि मामले की जांच की जाएगी. Also Read - Maharashtra Corona Virus: कोरोना के कारण बंद हुए शिर्डी साईं मंदिर के द्वार, जानिए कब खुलेंगे

Due to the valves leakage of the tanker in Nashik, there was massive Oxygen leakage. There must definitely have been an impact on the hospital it was going to but I'm yet to gather more information. We'll issue a press note after gathering more information: Maharashtra Health Min pic.twitter.com/E1mYVCicc8

— ANI (@ANI) April 21, 2021