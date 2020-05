नई दिल्लीः लॉकडाउन के चलते प्रवासी मजदूर अपने अपने घरों तक पहुंचने के लिए परेशान हैं और इसी के चलते वे बिना कुछ सोचे समझ जैसे समझ में आ रहा है हजारों किलोमीटर की दूरी पैदल तय कर रहे हैं. प्रवासी मजदूरों के साथ औरंगाबाद की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है. अब इस मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है. एक चश्मदीद ने सामने आकर बताया कि आखिर उस रात रेलवे ट्रैक पर ऐसा क्या हुआ था जो मजदूरों के साथ इतनी बड़ी घटना घट गई. Also Read - खाई के पान बनारस वाला: धूप में डटे, लाइन में लगे, पान खाने को लोगों में दिखी कुछ ऐसी दीवानगी

आपको बता दें कि इस घटना में 16 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई थी. इस पूरे मामले में एक चश्मदीद सामने आया है. उसका कहना है कि वह भी उन्हीं मजदूरों के समूह में था जो लोग ट्रेन पटरी की घटना के शिकार हुए. चश्मीदद ने बतयाा कि हम सभी लोग महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश अपने गांव जा रहे थे. Also Read - महिला ओपनर स्मृति मंधाना को Lockdown में खल रही इस चीज की कमी, बोलीं अब तो...

Recalling the nightmare, Dhirendra Singh, an eyewitness of Aurangabad train mishap said that he raised an alarm, in order to save the other migrant workers who were on tracks, but to no avail. Also Read - अजय देवगन ने काजोल के साथ शेयर की थ्रोबैक फोटो, लिखा- 'लॉकडाउन 22 साल पहले शुरू हो गया था'

Read @ANI Story | https://t.co/3NTpSu5DQl pic.twitter.com/3RPwTjNhdw

— ANI Digital (@ani_digital) May 9, 2020