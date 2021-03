नई दिल्ली: मुंबई के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सचिन हिंदुराव वाझे (Sachin Vaze) पर मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक से भरी एसयूवी मामले में शिकंजा कसता जा रहा है. वाझे पर एक बड़ा खुलासा हुआ है. वाझे सिर्फ पुलिस अधिकारी ही नहीं बल्कि तीन कंपनियों का निदेशक भी है. Also Read - मुंबई पुलिस के आयुक्त ने कहा- हम खोई विश्वसनीयता बहाल करने के लिए करेंगे काम

वाझे मुंबई पुलिस हैं या एक व्यवसायी? और क्या यह हितों का टकराव है? वाझे जैसे पुलिस अधिकारी कैसे डाइरेक्टरशिप और इक्विटी रख रहे थे. उनके व्यवसायिक हितों के देखते हुए यह अलग से जांच का विषय हो सकता है.

पुलिस अधिकारी वाझे का नाम तीन कंपिनियों डिजीनेक्स्ट मल्टीमीडिया (Digi Next Multimedia), मल्टीबिल्ड इंफ्राप्रोजेक्ट्स ( Multibuild Infraprojects) और टेकलीगल सोल्यूशन ( Techlegal Solutions) के निदेशक (director) के रूप में भी सूचीबद्ध हैं.

दो कंपनियों को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने बंद कर दिया था, जबकि डिजीनेक्स्ट मल्टीमीडिया अभी भी सक्रिय कंपनी के रूप में सूचीबद्ध हैं. शिरीष थोरात दो कंपनियों में निदेशक के रूप में सूचीबद्ध हैं.

