Maharashtra, Road accident: महाराष्‍ट्र में आज शनिवार को एक ट्रक और क्रूजर वाहन के बीच टक्‍कर होने से भीषण हादसा हो गया, जिसमें आठ लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 11 लोग गंभीररूप से घायल हो गए. यह सड़क हादसा लातूर-अंबाजोगाई रोड पर सैगांव के पास हुआ है. घायलों को अस्‍पताल में एडमिट कराया गया है.Also Read - हनुमान चालीसा पर सियासी बवाल: सांसद नवनीत राणा और पति रवि राणा को मुंबई पुल‍िस ने अरेस्‍ट क‍िया

Maharashtra | An accident took place between a truck and a cruiser vehicle near Saigaon on Latur Ambajogai road. Eight people died on the spot and eleven are seriously injured in the accident and have been admitted to the hospital: Ashok Kharat, Bardapur Police A.P.I.

— ANI (@ANI) April 23, 2022