उद्धव ठाकरे को एक और झटका, करीबी सहयोगी और पूर्व मंत्री दीपक सावंत ने थामा एकनाथ शिंदे का दामन

Maharashtra Politics: महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एक और बड़ा झटका लगा है. राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और करीबी सहयोगी दीपक सावंत (Deepak Sawant) ने एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) का दामन थाम लिया है. डॉक्टर दीपक सावंत ने सीएम एकनाथ शिंदे की उपस्थिति में पार्टी का दामन थामा है. शिंदे के हाथ में शिवसेना (Shiv Sena) की कमान आने के बाद एक-एक कर उद्धव कैंप को लगातार झटके लग रहे हैं.

Maharashtra | Former minister Dr Deepak Sawant from the Uddhav Thackeray faction joins CM Eknath Shinde’s Shiv Sena pic.twitter.com/kKijhyjhEg — ANI (@ANI) March 15, 2023