बाइकर गैंग का आतंक, पुलिसकर्मी के साथ मारपीट- जान से मारने की भी दी धमकी- जानें पूरा मामला

Nagpur Road Rage: घटना के समय ट्रैफिक पुलिसकर्मी कुनाल ड्यूटी खत्म कर घर लौट रहे थे, जब यह वाकया हुआ. पुलिस ने CCTV के आधार पर 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

Written by: Parinay Kumar
Published: July 3, 2026, 1:13 PM IST
Nagpur road rage
CCTV फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों की जानकारी के आधार पर पुलिस ने 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

Nagpur Road Rage: महाराष्ट्र के नागपुर मामूली ट्रैफिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. 28 जून की रात मांकापुर रोड पर आठ बाइक सवार युवकों ने एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर हमला कर दिया. आरोपियों ने पुलिसकर्मी के साथ मारपीट और उसकी निजी कार में जमकर तोड़फोड़ मचाया. मामले में पुलिस ने अब तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पीड़ित पुलिसकर्मी 35 साल के कुनाल सिंह हैं जो MIDC शाखा में तैनात हैं. घटना के समय वह ड्यूटी खत्म कर अपनी निजी कार से घर लौट रहे थे. मार्टिन नगर पुलिया के पास उन्होंने देखा कि कई बाइक सवार खतरनाक तरीके से जिगजैग ड्राइविंग कर रहे थे. कई बाइकों पर दो-दो और तीन-तीन लोग सवार थे. पुलिसकर्मी ने उन्हें सतर्क करने के लिए हॉर्न बजाया. इसके बाद बाइक सवार कुछ देर के लिए रास्ता छोड़कर आगे निकल गए.

पुलिसकर्मी को दी जान से मारने की धमकी

मांकापुर चौक के पास ट्रैफिक सिग्नल से ठीक पहले एक बाइक ने कथित तौर पर उनकी कार के पीछे टक्कर मार दी. इसके बाद मामला अचानक हिंसक हो गया. TOI की रिपोर्ट के मुताबिक, बाइक सवारों ने कार का रास्ता रोका और फिर गाली-गलौज शुरू कर दी. इसके बाद आरोपियों ने पुलिसकर्मी को जान से मारने की धमकी भी दी. आरोपियों ने इसके अलावा कार पर पत्थर बरसाए और बोनट को भी क्षतिग्रस्त कर दिया.

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आरोपियों तक कैसे पहुंची पुलिस?

जब कुनाल सिंह कार से बाहर निकले तो आरोपियों ने उन पर हमला कर दिया. इससे उनकी गर्दन और पीठ पर चोटें आईं. शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, जिसके बाद हमलावर वहां से फरार हो गए. घटना के दौरान कुछ राहगीरों ने एक बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर नोट कर लिया, जिसकी मदद से पुलिस आरोपियों तक पहुंच सकी.

पुलिस गिरफ्त में 14 आरोपी

सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों की जानकारी के आधार पर मांकापुर पुलिस ने 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया. पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों में से तीन का पहले से आपराधिक रिकॉर्ड है. पुलिस ने घटना में इस्तेमाल कई बाइकों का भी विवरण जब्त किया है. वरिष्ठ अधिकारियों ने मामले में सख्त कार्रवाई और इलाके में रात के समय पुलिस गश्त बढ़ाने का आश्वासन दिया है. वहीं स्थानीय लोगों ने ट्रिपल राइडिंग और देर रात होने वाली लापरवाह बाइकिंग पर सख्ती से रोक लगाने की मांग की है.

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परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

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