नई दिल्‍ली/ मुंबई: सुप्रीम कोर्ट के महाराष्‍ट्र विधानसभा में फ्लोर टेस्‍ट बुधवार को कराने का फैसला आने के बाद भी बीजेपी दावा कर रही है कि वह कल बहुमत का साबित कर देगी. वहीं, कांग्रेस ने विधानसभा में अपनी पार्टी के विधायक दल के नए नेता का चयन कर लिया है. पार्टी ने महाराष्‍ट्र कांग्रेस प्रमुख बालासाहेब थोरात को इस पद पर नियुक्‍ति की है.

बीजेपी की मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निवास पर हुई मीटिंग के बाद पार्टी नेता राव साहेब दानवे ने सरकार बनाने का बड़ा दावा किया है. पार्टी के विधायकों की आज रात को 9 बजे अहम मीटिंग होने जा रही है.

BJP leader Rao Saheb Danve: We will prove our majority. Tonight at 9 pm, all BJP MLAs will meet at Garware Club in Mumbai. #Maharashtra pic.twitter.com/hjKxrkRXDY

