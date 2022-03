मुंबई : महाराष्ट्र (Maharashtra) में इन दिनों एक अजीब सी तस्वीर दिख रही है, जहां सरकार और विपक्ष दोनों ही धरने पर बैठे हैं. दोनों विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी कर रहे हैं. एक ओर विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (BJP) है जो मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) के मामले में मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) को बर्खास्त करने की मांग कर रही हैं. तो दूसरी तरफ शिवसेना (Shiv Sena), कांग्रेस (Congress), एनसीपी (NCP) की महाविकास अघाड़ी (Mahavikas Aghadi) सरकार है, जो राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी (Bhagat Singh Koshyari) के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है. दोनों तरफ से विधानसभा परिसर में जोरदार हंगामा और नारेबाजी चल रही है.Also Read - इस बड़े नेता ने कांग्रेस को बताया कमजोर, बोले - Grand Old Party में BJP को चुनौती नहीं देने की क्षमता नहीं

भारतीय जनता पार्टी के विधायक मंत्रालय की सीढ़ियों पर बैठकर नारेबाजी कर रहे हैं. वह लगातार राज्य सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. बता दें कि नवाब मलिक इन दिनों प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत में हैं. गुरुवार को हुई सुनवाई के बाद उन्हें 7 मार्च तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया गया था.

नवाब मलिक पर मुंबई बम धमाकों के मुख्य आरोपी और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम (Underworld Don Dawood Ibrahim) के परिवार के साथ संबंध रखने का आरोप है. उन्हें दाऊद इब्राहिम के परिवार के साथ जमीन सौदे के तहत मनी लॉन्ड्रिंग केस में हिरासत में लिया गया है. राज्य में मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा लगातार नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग कर रही है, जबकि महाविकास अघाड़ी सरकार नवाब मलिक को मंत्री पद से हटाने को तैयार नहीं है.

#WATCH | Maharashtra BJP MLAs protest on the stairs of the state Assembly, demanding the resignation of minister and NCP leader Nawab Malik.

He was arrested by ED in connection with Dawood Ibrahim money laundering case and is in ED custody till March 7th. pic.twitter.com/p3TwSAt997

— ANI (@ANI) March 4, 2022