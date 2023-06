बीजेपी ने MVA सरकार नहीं गिराई, CM बनने के लिए उद्धव ने हमें धोखा दिया था: नांदेड़ में बोले अमित शाह

नई दिल्ली: उद्धव ठाकरे सरकार गिरने को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया है. उद्धव ठाकरे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने उद्धव ठाकरे नीत सरकार नहीं गिराई थी. शिवसेना के नेता और कार्यकर्ता सरकार की नीतियों से थक चुके थे. शिवसैनिकों ने एनसीपी से गठंधन का विरोध भी किया था. यही वजह थी कि उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई.

केंद्र में नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के नौ साल पूरे होने के मौके पर भाजपा के संपर्क अभियान के तहत नांदेड़ में एक रैली को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि ‘‘भाजपा अध्यक्ष के रूप में मैंने और तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बातचीत की थी, जिसमें ठाकरे सहमत थे कि अगर राजग (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) विजयी हुआ, तो फडणवीस (फिर से) मुख्यमंत्री होंगे. हालांकि, परिणाम (2019 में) के बाद, ठाकरे ने वादा तोड़ दिया और राकांपा की गोद में बैठ गए.’’

सभा के दौरान अमित शाह कहा कि 2019 में तो नरेंद्र मोदी और देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में 2019 का चुनाव लड़ा गया था, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के लिए कांग्रेस की गोद में बैठकर उद्धव ठाकरे ने हमें धोखा दिया. जो शिवसैनिकों को भी पसंद नहीं आया था.