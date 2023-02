क्या महाराष्ट्र के गर्वनर बनने वाले हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह? जानें क्या बोले पंजाब के पूर्व सीएम

Maharashtra Governor News: बीते कई दिनों से सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म है कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह (Capt Amarinder Singh) को महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया जा सकता है. मामले पर अब BJP नेता अमरिंदर सिंह का बयान सामने आया है और उन्होंने इस खबरों का खंडन किया है. कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुरुवार को उन मीडिया रिपोर्टों का खंडन किया, जिनमें दावा किया गया था कि उन्हें महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया जा रहा है. हालांकि 80 साल के अमरिंदर सिंह ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) उन्हें जो कुछ भी करने के लिए कहेंगे वह उसका पालन करेंगे.

It’s purely speculative. Nobody has contacted me. I know nothing about it. Nobody has mentioned anything. I had told PM earlier, I am at his disposal wherever he wants me to be: BJP leader & ex-Punjab CM Capt Amarinder Singh on speculations of him being made Maharashtra Governor pic.twitter.com/w6dve6Q7Be — ANI (@ANI) February 2, 2023