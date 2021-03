BJP, Devendra Fadnavis, Uddhav Thackeray, Maharashtra, Maharashtra CM, News: महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ( Devendra Fadnavis) ने मुंबई में राज्‍यपाल से आज मुलाकात करने के बाद राज्‍य के मुख्‍यमंत्री ( Maharashtra CM) उद्धव ठाकरे ( Uddhav Thackeray) पर जमकर हमला बोला है. फडणवीस ने महाराष्‍ट्र की महा विकास अघाड़ी (Maha Vikas Aghadi) सरकार पर भ्रष्‍टाचार के आरोपों और कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को लेकर हमला बोला है. इससे पहले नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने भाजपा नेताओं के प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से राजभवन में मुलाकात की और उन्हें अपना ज्ञापन सौंपा. Also Read - राहुल गांधी ने बिहार विधानसभा में हुए हंगामे पर किया ट्वीट, सीएम नीतीश कुमार पूरी तरह RSS मय हो चुके हैं

पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, महाराष्ट्र में जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, चाहे पैसे की उगाही की घटना हो या ट्रांसफर का रैकेट हो, ये सारी घटनाएं दुखदायी हैं. इतनी सारी घटनाएं होने के बावजूद मुख्यमंत्री ने उस पर एक बयान भी नहीं दिया है. Also Read - COVID-19: देश में आज आए 47 हजार से ज्‍यादा कोरोना वायरस संक्रमण के केस, 24 घंटे में 275 मौतें

फडणवीस ने कहा महाराष्ट्र विकास अगाड़ी (एमवीए) ने नैतिक आधार खो दिया है, वे केवल सत्ता के लिए काम कर रहे हैं. इतनी सारी घटनाओं के बाद, महाराष्ट्र के सीएम चुप्पी साधे हैं, पवार साहब ने दो प्रेस कॉन्फ्रेंस कीं, उन्होंने मंत्री की रक्षा करने की कोशिश की.

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, इस सरकार का कोरोना की ओर ध्यान ही नहीं है, जिस प्रकार से कोरोना के मामले महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं ये देश का एपिक सेंटर बना है. महाराष्ट्र में ही कोरोना इतना क्यों बढ़ रहा है? सरकार ने इस पर क्या उपाय किया है?

Mumbai: Delegation of BJP leaders led by Devendra Fadnavis met Governor Bhagat Singh Koshyari at Raj Bhavan and handed over their memorandum pic.twitter.com/beeR22ZZhd

— ANI (@ANI) March 24, 2021