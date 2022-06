आखिरकार महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार गिर गई है. उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है. उद्धव के इस्तीफे के साथ ही देवेंद्र फड़णवीस का मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है. अब बस उन्हें राज्यपाल के पास सरकार बनाने का दावा पेश करना और फिर बहुमत दिखाना है. एक तरफ जहां उद्धव के इस्तीफे से महाविकास आघाड़ी गठबंधन में शोक की लहर चली है तो वहीं दूसरी ओर भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस यहां पार्टी विधायकों के साथ खुशी मनाते और लड्डू बांटते नजर आए. फडणवीस ने उद्धव के इस्तीफे के ऐलान से पहले मुंबई के ताज होटल में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बैठक की और जैसे ही उद्धव ने इस्तीफे का ऐलान किया तो उन्होंने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की.Also Read - उद्धव के इस्तीफे के बाद शिवसेना नेता Sanjay Raut ने किया ट्वीट, 'धोखाधड़ी का अंत अच्छा नहीं होता'

#MaharashtraPolitcalCrisis | Former Maharashtra CM & BJP leader Devendra Fadnavis along with state BJP chief Chandrakant Patil & other party leaders at Taj President hotel in Mumbai for a legislative meeting pic.twitter.com/9az7XBhq15

— ANI (@ANI) June 29, 2022