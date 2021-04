मुंबई: भाजपा नेता किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र सरकार पर एक बड़े घोटाले का आरोप लगाया है. आरोप है कि महाराष्ट्र के परिवहन मंत्रालय में 500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है. इसके साथ ही किरीट सोमैया ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है. बीजेपी नेता ने एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र के राज्य परिवहन मंत्री अनिल परब, परिवहन आयुक्त अविनाश ढाकने और वर्धा के डिप्टी आरटीओ बजरंग खरमाटे ने करोड़ों रुपये का घोटाला किया है, जिसमें राज्य आरटीओ में गलत तरीके से तबादले किये जाना शामिल हैं. सीबीआई को इन अधिकारियों से पूछताछ करनी चाहिए. Also Read - Full Lockdown in Maharashtra Updates: महाराष्ट्र में पूर्ण लॉकडाउन लगेगा या नहीं? मंत्री ने कहा, कल फैंसला लेंगे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने उद्धव ठाकरे सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य के आरटीओ परिवहन मंत्रालय में भ्रष्टाचार फैला हुआ है. परिवहन मंत्री अनिल परब के साथ वर्धा के डिप्टी आरटीओ बजरंग खरमाटे ने गैर कानूनी तरीके से करोड़ो रुपए वसूले. आरोप लगाया गया है कि मंत्री ने अधिकारियों के साथ मिलकर कई अफसरों का 2-2 महीने में तबादला किया. यहाँ तक कि प्रमोशन देने के लिए 25 लाख से एक करोड़ तक वसूले गए.

Minister Nitin Gadkari on 20/10/2020 wrote to Maharashtra Govt against Corruption of Bajarang Kharmate the Secratary VAZE of Anil Parab

मंत्री अनिल परब चे “वाझे” म्हणजे बजरंग खरमाटे. 20/10/2020 रोजी मंत्री नितीन गडकरीनी खरमाटेचा भ्रष्टाचार संबंधात महाराष्ट्र सरकार ला तक्रार केली pic.twitter.com/3jvkNbMZoW

— Kirit Somaiya (@KiritSomaiya) April 10, 2021