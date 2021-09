मुंबई: बीजेपी नेता किरीट सोमैया (BJP leader Kirit Somaiya) को सतारा जिले(Satara district) के कराड रेलवे स्‍टेशन (Karad Railway Station) पर हिरासत में ले लिया गया है. आज वह कोल्‍हापुर (Kohlapur) पहुंचने वाले थे. कोल्‍हापुर जिला कलेक्‍टर ने उनके प्रवेश को लेकर निषेधाज्ञा लगाई थी और लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाने के लिए धारा 20 और 21 सितंबर को 144 लागू की थी. उनकी हिरासत का यह वीडियो सामने आया है.Also Read - Arogya Vatika: यूपी के सभी स्कूलों, कॉलेजों में होगी आरोग्य वाटिका, ये है योगी सरकार का मकसद

बता दें कि किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र के मंत्री हसन मुशरिफ के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, सोमैया ने ग्रामीण विकास मंत्री एवं कोल्हापुर जिले के कागल से विधायक मुशरिफ पर भ्रष्टाचार में संलिप्त रहने तथा रिश्तेदारों के नाम पर 'बेनामी' संपत्ति रखने का 13 सितंबर को आरोप लगाया था. सोमैया का सोमवार को पश्चिमी महाराष्ट्र के इस जिले में जाने का कार्यक्रम था.

#WATCH | Maharashtra: BJP leader Kirit Somaiya detained at Karad Railway Station in Satara district

Somaiya was expected to visit Kohlapur today. Kolhapur Dist Collector had issued prohibitory orders against him & imposed Section 144, prohibiting gatherings on September 20 & 21. pic.twitter.com/3fI42IU53y

— ANI (@ANI) September 19, 2021