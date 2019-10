मुंबई: महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को जारी मतदान के बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के बाद विश्वास व्यक्त किया कि भाजपा-शिवसेना गठबंधन ‘रिकॉर्ड तोड़ जीत’ के साथ महाराष्ट्र में एक बार फिर सरकार बनाएगा. वहीं, एनसीपी प्रमुख शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने दावा किया है कि कांग्रेस और राष्‍ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठबंधन अलगी सरकार बनाएगा.

नागपुर में सुबह जल्दी मतदान करने वाले गडकरी ने कहा कि लोग केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और महाराष्ट्र में देवेन्द्र फड़णवीस की अगुवाई वाली सरकार के पांच साल के कामकाज के आधार पर मतदान करेंगे.

Union Minister Nitin Gadkari: Considering the amount of work & development that Maharashtra CM Devendra Fadnavis has done in last 5 years in Maharashtra, I am sure we will have a record-breaking victory in #MaharashtraAssemblyElections. pic.twitter.com/TgtfozUMQ3 — ANI (@ANI) October 21, 2019

मतदान के बाद गडकरी ने मीडियाकर्मियों से कहा ‘‘भाजपा -शिवसेना को रिकॉर्डतोड़ जीत हासिल होगी और फडणवीस एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे.’’ उन्होंने लोगों से लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए मतदान करने का आह्वान करते हुए कहा कि ‘नोटा’ (उपरोक्त में से कोई नहीं) लोकतंत्र में अच्छा विकल्प नहीं है.

Union Minister Nitin Gadkari and wife Kanchan, after casting their vote in Nagpur. #MaharashtraAssemblyPolls pic.twitter.com/b8qLWHLYOi — ANI (@ANI) October 21, 2019

एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले और उनकी मां प्रतिभा पवार भी सुबह मतदान करने वालों में शामिल हैं. सुप्रिया और उनकी मां ने पुणे के बारामती में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया. राकांपा प्रमुख शरद पवार की पुत्री सुप्रिया ने कहा ‘‘कांग्रेस-राकांपा गठबंधन अगली सरकार बनाएगा.’’

राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने भी बारामती में मतदान किया. शरद पवार के भतीजे अजीत बारामती विधानसभा सीट से राकांपा के उम्मीदवार हैं. सुबह मतदान करने वालों में केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे भी शामिल हैं जिन्होंने जालना के भोकरदान में अपने मताधिकार का उपयोग किया.

Maharashtra: Senior Nationalist Congress Party (NCP)leader Supriya Sule after casting her vote in Baramati. Her cousin and NCP leader Ajit Pawar is contesting against BJP’s Gopichand Padalkar from the constituency. #MaharashtraAssemblyPolls pic.twitter.com/unsex40pLC — ANI (@ANI) October 21, 2019

एनसीपी छोड़ कर बीजेपी के टिकट पर राज्य की सतारा लोकसभा सीट से उपचुनाव लड़ रहे उदयनराजे भोसले ने सतारा में मतदान किया.

पूर्व केंद्रीय मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने सोलापुर में मतदान किया. इस सीट से उनकी बेटी प्रणीति शिंदे तीसरी बार विधानसभा चुनाव लड़ कर विधायक का तीसरा कार्यकाल हासिल करने के प्रयास में हैं.

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण और उनके परिवार ने नांदेड़ में एक स्कूल में बने मतदान केंद्र में मतदान किया. चव्हाण नांदेड़ की भोकर सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं.

मुंबई में पिछले दो दिन से बूंदाबांदी हो रही है. वहां राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री आशीष शेलार ने बांद्रा उपनगर में एक स्कूल में बनाए गए मतदान केंद्र में अपने मताधिकार का उपयोग किया. शेलार बांद्रा पश्चिम सीट से भाजपा के प्रत्याशी हैं.

#MaharashtraAssemblyElections2019: Chief Minister Devendra Fadnavis, wife Amruta & mother Sarita after casting their vote, at a polling booth in Nagpur. pic.twitter.com/iDb5YgE8bt — ANI (@ANI) October 21, 2019

महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर हरिभाऊ बागड़े ने औरंगाबाद जिले में अपने मताधिकार का उपयोग किया. राज्य आवास मंत्री राधाकृष्ध विखे पाटिल और उनके परिवार के सदस्यों ने अहमदनगर के शिरडी में मतदान किया.

पूर्व क्रिकेटर संदीप पाटिल ने मुंबई में शिवाजी पार्क में सुबह मतदान किया. उन्होंने कहा कि पार्टी की तुलना में प्रत्याशी की योग्यता अधिक महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा ‘‘हमें ऐसे प्रत्याशी को वोट देना चाहिए जो अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए काम करे.’’

महाराष्ट्र में सभी 288 विधानसभा सीटों के लिए सोमवार की सुबह सात बजे मतदान शुरू हुआ जो शाम छह बजे तक चलेगा.