By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
बीजेपी ने छीना मुंबई का ताज! उद्धव-राज की जोड़ी फेल, मुंबई ने क्यों ठुकराया ठाकरे ब्रांड, जानिए कारण
बीएमसी के चुनाव परिणामों में 227 वार्डों में महायुति को 118 से अधिक सीटें मिलीं, जबकि उद्धव-राज गठबंधन 70-72 सीटों तक सिमट गया.
बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के चुनाव परिणामों ने महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर कर दिया है. पिछले 30 वर्षों से ठाकरे परिवार के नियंत्रण वाली एशिया की सबसे अमीर नगरपालिका अब बीजेपी-एकनाथ शिंदे शिवसेना (महायुति) गठबंधन के कब्जे में चली गई है. उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी) और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) के गठबंधन को मुंबई की जनता ने स्पष्ट रूप से ठुकरा दिया. 227 वार्डों में महायुति को 118 से अधिक सीटें मिलीं, जबकि उद्धव-राज गठबंधन 70-72 सीटों तक सिमट गया. उद्धव की शिवसेना (यूबीटी) को लगभग 64-65 सीटें मिलीं, जबकि राज की एमएनएस मात्र 6-9 सीटों पर रही.
यह चुनाव ठाकरे बंधुओं के लिए प्रतिष्ठा का सवाल था. 20 साल बाद उद्धव और राज ने ‘मराठी मानूस’ एजेंडे को पुनर्जीवित करने की कोशिश की, लेकिन मुंबई की बदलती जनसांख्यिकी और विकास की चाह ने उन्हें पीछे धकेल दिया. 2017 में अविभाजित शिवसेना ने 84 सीटें जीती थीं, लेकिन अब उद्धव का प्रदर्शन उससे भी कमजोर रहा. जानिए उद्धव और राज ठाकरे के हार के प्रमुख कारण.
1. राज ठाकरे के साथ गठबंधन की रणनीतिक भूल
उद्धव ने कांग्रेस-एनसीपी (एसपी) के बजाय राज ठाकरे को चुना, जो पहले से कमजोर थे. राज की आक्रामक ‘मराठी अस्मिता’ और पुरानी विभाजनकारी बयानबाजी (जैसे ‘लुंगी उठाओ, पुंगी बजाओ’) ने उत्तर भारतीय, गुजराती, मुस्लिम और दक्षिण भारतीय मतदाताओं को दूर किया. मुंबई में मराठी वोटर 40% से कम हैं, जबकि गैर-मराठी बहुमत वाले इलाकों में यह गठबंधन घातक साबित हुआ.
2. ‘मराठी मानूस’ एजेंडा की पुरानी हो चुकी अपील
ठाकरों ने हिंदी थोपने और बाहरी लोगों के खिलाफ मुद्दा उठाया, लेकिन मुंबई की जनता अब विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार को प्राथमिकता दे रही है. बीजेपी ने हिंदी विवाद को संभालते हुए फडणवीस के नेतृत्व में ‘विकास ब्रांड’ पेश किया, जो ज्यादा असरदार रहा.
3. बीजेपी की मजबूत संगठनात्मक रणनीति और फडणवीस का प्रभाव
देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में ठाकरों को सीधी चुनौती दी. महायुति ने हिंदुत्व और विकास को जोड़कर वोट बैंक मजबूत किया. शिंदे गुट को 27-30 सीटें मिलीं, लेकिन बीजेपी अकेले सबसे बड़ी पार्टी बनी.
4. पुराने सहयोगियों का साथ छूटना
उद्धव की 25-30 साल की सत्ता बीजेपी और आरपीआई (ए) जैसे सहयोगियों पर टिकी थी. अब इनके बिना वे कमजोर पड़ गए. राज के साथ आने से मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यक वोटर भी नाराज हुए.
5. विपक्षी एकता की कमी और छवि सुधार में असफलता
उद्धव ने खुद को मध्यमार्गी दिखाने की कोशिश की, लेकिन राज की छवि ने इसे नुकसान पहुंचाया. एमएनएस का वोट ट्रांसफर भी सीमित रहा. यह हार ठाकरे ब्रांड के लिए झटका है, लेकिन उद्धव ने शिंदे गुट से ज्यादा सीटें जीतकर अपनी साख बचाई. मुंबई अब विकास की नई दिशा में बढ़ रही है, जहां पुरानी अस्मिता की राजनीति हाशिए पर चली गई है.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें