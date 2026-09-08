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गरबा-डांडिया कार्यक्रमों में मुस्लिमों की एंट्री होगी बैन? BJP नेता बोले- 'हनुमान चालीसा का पाठ करवाएं तभी...'

Maharashtra News Today: BJP नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने कहा कि जो लोग मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, उन्हें हिंदू धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल नहीं होना चाहिए. गरबा में आने वालों को एंट्री से पहले अपनी पहचान दिखानी चाहिए.

Written by: Parinay Kumar
Published: September 8, 2026, 4:17 PM IST
गरबा-डांडिया कार्यक्रमों में मुस्लिमों की एंट्री होगी बैन? BJP नेता बोले- 'हनुमान चालीसा का पाठ करवाएं तभी...'

Maharashtra News Today: महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे (Nitesh Rane) ने नवरात्रि के कार्यक्रमों (गरबा और डांडिया) में मुसलमानों को शामिल न करने की विश्व हिंदू परिषद (VHP) की मांग का समर्थन किया. उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसा न करने पर ‘लव जिहाद’ के मामले बढ़ेंगे. BJP नेता ने सोमवार को न्यूज एजेंसी PTI को दिये एक इंटरव्यू में बताया कि ऐसे कार्यक्रमों में आने वालों की पहचान की जांच होनी चाहिए और एंट्री से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए. राणे ने VHP की मांग का समर्थन करते हुए कहा, ‘जो लोग मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, उन्हें हिंदू धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल नहीं होना चाहिए. गरबा के लिए आने वालों को एंट्री मिलने से पहले अपनी पहचान दिखानी चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए.’

VHP ने क्या किया ऐलान?

VHP ने पिछले हफ्ते ऐलान किया था कि आने वाले नवरात्रि त्योहार के दौरान राज्य भर में गरबा और डांडिया की जगहों पर मुसलमानों को एंट्री ‘नहीं दी जाएगी’. इसके साथ-साथ VHP ने ऑर्गनाइजर के लिए ‘गाइडलाइन’ जारी कीं कि वे हिस्सा लेने वालों के आधार कार्ड देखकर और उनके माथे पर तिलक लगाकर उनकी पहचान वेरिफाई करें. बता दें कि इस साल नवरात्रि का त्योहार 11 अक्टूबर से शुरू होगा.

और पढ़ें: महाराष्ट्र के मंत्री नीतेश राणे को हुई 1 महीने की जेल, इस मामले में कोर्ट ने ठहराया दोषी

…तो ईद के जुलूसों में भी DJ पर लगे रोक

आने वाले गणेश त्योहार के दौरान DJ साउंड सिस्टम पर रोक लगाने की मांग पर, राणे ने कहा कि ये नियम सभी धार्मिक जुलूसों पर एक जैसे लागू होने चाहिए. उन्होंने कहा, ‘अगर गणेश त्योहार के जश्न के दौरान DJ की इजाजत नहीं है तो ईद के जुलूसों पर भी ऐसी ही रोक लगनी चाहिए.’ राणे ने आरोप लगाया कि हाल ही में ईद के जुलूसों के दौरान देर रात तक तेज म्यूजिक बजाया गया. उन्होंने कहा कि हिंदू कोर्ट के आदेशों और शोर के नियमों का पालन करते हैं.

सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश

उन्होंने उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में कांवड़ यात्रा के इवेंट्स के दौरान कथित तौर पर अश्लील डांस के बारे में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के चीफ राज ठाकरे की कथित टिप्पणी की भी उनकी आलोचना की. राणे ने सवाल किया कि आलोचना सिर्फ हिंदू रीति-रिवाजों पर ही क्यों की जाती है, जबकि मुस्लिम मौलवियों के बयानों पर वैसी चर्चा क्यों नहीं की जाती? BJP मंत्री ने कहा कि कुछ लोग हिंदू धर्म और सनातन धर्म को ‘बदनाम’ करने की कोशिश कर रहे हैं.

‘छात्रों की गूंज’ अभियान की आलोचना

राहुल गांधी के ‘छात्रों की गूंज’ अभियान की आलोचना करते हुए राणे ने कहा कि कांग्रेस नेता केवल हिंदू संस्कृति को बदनाम करने के लिए मनुस्मृति और हिंदू परंपराओं से संबंधित मुद्दे उठा रहे हैं. राणे ने दिशा सालियान की मौत के मामले में शिवसेना (उबाठा) नेता आदित्य ठाकरे पर भी निशाना साधा. उन्होंने सवाल उठाया कि अगर वर्ली के विधायक का इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है तो ठाकरे के वकील ने अदालत में दखल देने की अर्ज़ी क्यों दायर की? राणे ने जोर देकर कहा कि यह एक लड़की के साथ गैंगरेप और उसकी हत्या का मामला है न कि कोई राजनीतिक मुद्दा.

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परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

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