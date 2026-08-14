आप भी Blinkit-Zepto से मंगवाते हैं सामान? तो संभल जाएं... गोदामों में मिली गंदगी, FDA ने सस्पेंड किए लाइसेंस

Maharashtra News: महाराष्ट्र में ऑनलाइन फूड और क्विक-कॉमर्स कंपनियों के स्टोर्स पर बड़ी कार्रवाई हुई है. दरअसल, महाराष्ट्र FDA ने राज्यभर में विशेष खाद्य सुरक्षा जांच अभियान चलाया. इस दौरान Blinkit, Zepto और Instamart जैसी कंपनियों से जुड़े 86 फूड बिजनेस की जांच की गई. कार्रवाई में 14 लाइसेंस सस्पेंड कर दिए, जबकि एक प्रतिष्ठान को अस्थायी रूप से काम बंद करने का निर्देश दिया गया. इसके अलावा 60 सुधार नोटिस जारी किए गए, हालांकि किसी भी प्रतिष्ठान का लाइसेंस रद्द नहीं किया गया है. सस्पेंड किए गए लाइसेंस में Blinkit के 5, Zepto के 5 और Instamart के 2 स्टोर शामिल हैं. भगवती स्टोर और Swinsta ENT Pvt. Ltd. पर भी कार्रवाई हुई.
वहीं, मुंबई में कई क्विक-कॉमर्स सुविधाओं में गंभीर कमियां मिलीं. घाटकोपर की Blink Commerce फैसिलिटी को 74 में सिर्फ 34 अंक यानी करीब 46% मिले. यहां गंदे स्टोरेज रैक, खाने और गैर-खाद्य सामान का गलत तरीके से रखा जाना, सड़ी सब्जियां और कॉकरोच मिले. वहीं बांद्रा वेस्ट की RAJIDI रिटेल फैसिलिटी को 136 में 60 अंक मिले. यहां धूल, जाले, खाद्य कचरा और चूहों की बीट मिली. अंधेरी वेस्ट की Zepto फैसिलिटी को 140 में 65 अंक मिले, जहां तापमान नियंत्रण, फूड सेफ्टी रिकॉर्ड और वेयरहाउस लेआउट में खामियां मिलीं.
अंधेरी वेस्ट की एक अन्य RAJIDI Retail फैसिलिटी में FIFO/FEFO नियमों का पालन नहीं मिला. यहां Zorabian Chicken Curry Cut का एक पैकेट मिला, जिसकी एक्सपायरी डेट 12 अगस्त 2026 थी. इसे करीब 8 डिग्री सेल्सियस पर रखा गया था, जबकि जरूरी तापमान 0 से 4 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए था. मालाड वेस्ट की Blink Commerce फैसिलिटी को 74 में 40 यानी करीब 55% अंक मिले. यहां चिलर 6 डिग्री पर चल रहा था और करीब 40 फूड हैंडलर्स के मेडिकल रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं थे. इस फैसिलिटी का FSSAI licence सस्पेंड कर दिया गया, जिसके दौरान वह खाना खरीद, बेच या वितरित नहीं कर सकेगी.
पुणे के लोहेगांव स्थित Zepto फैसिलिटी का लाइसेंस भी सस्पेंड किया गया. जांच में रेफ्रिजरेशन और फ्रोजन स्टोरेजमें गलत तापमान, यूज बाय तारीख पार कर चुके उत्पाद, FIFO/FEFO नियमों की अनदेखी, गंदगी और खराब पेस्ट कंट्रोल जैसी कमियां मिलीं. वहीं पुणे में Swinsta ENT Private Limited पर भी कार्रवाई हुई. यहां कॉकरोच, कोल्ड चेन मेंटेनेंस में कमी और स्वच्छता और पेस्ट कंट्रोल से जुड़ी गंभीर खामियां सामने आईं. FDA की यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है, जब क्विक-कॉमर्स के डार्क स्टोर और गोदामों में खाद्य पदार्थों के स्टोरेज और हैंडलिंग को लेकर निगरानी बढ़ रही है.
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