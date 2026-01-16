Hindi Maharashtra

मुंबई को 4 साल बाद मिलेगा मेयर, कैसे लड़ा जाता है इस पद के लिए चुनाव? यहां जानिए पूरी ABCD

BMC Election Results 2026: मुंबई को चार साल बाद नया मेयर मिलने जा रहा है. जानिए बीएमसी चुनाव कैसे कराए जाते हैं? एग्जिट पोल में किसको जीत मिली और असली नतीजे क्या बोले रहे हैं?

चार साल के इंतजार के बाद मुंबई को आखिरकार फिर से मेयर मिलने जा रहा है. बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के चुनाव 2026 नतीजे आज सामने आ रहे हैं. इससे पहले मुंबई की आखिरी मेयर संयुक्त शिवसेना की किशोरी पेडणेकर थीं. उन्होंने नवंबर 2019 से मार्च 2022 तक यह पद संभाला था. आखिरी बार नगर निगम चुनाव 2017 में हुए थे, नतीजे आने के बाद चुने गए नगरसेवकों का कार्यकाल मार्च 2022 में खत्म हो गया था. इसके बाद से बीएमसी का कामकाज राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासक के जरिए चल रहा था और नगर आयुक्त ही प्रशासन की जिम्मेदारी संभाल रहे थे. हाल ही में हुए चुनाव के बाद ऐसी संभावना जताई जा रही है कि मुंबई की कमान अब मेयर ही संभालेगा.

मुंबई मेयर का चुनाव कैसे होता है?

आपको बता दें बीएमसी चुनाव (BMC Election 2026) हर पांच साल में होते हैं. इसमें शहर के अलग-अलग वार्डों से नगरसेवक चुने जाते हैं. ये नगरसेवक ही आगे चलकर बीएमसी सदन का हिस्सा बनते हैं. मुंबई का मेयर बनने के लिए किसी भी पार्टी या गठबंधन को सदन में कम से कम 114 सीटें चाहिए होती हैं. जब किसी दल या गठबंधन के पास 114 सीटें होती है, तो वह तय करता है कि अगला मेयर कौन बनेगा? इस बार के चुनाव में टोटल 1,700 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें 879 महिलाएं और 821 पुरुष शामिल हैं.

क्यों अहम है यह चुनाव?

बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) देश की सबसे अमीर नगरपालिकाओं में से एक है. इसका बजट कई राज्यों से भी बड़ा होता है. ऐसे में यहां सत्ता किसके हाथ में होगी, इसका असर सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र की राजनीति पर पड़ता है. मेयर का पद भले ही प्रतीकात्मक माना जाता हो, लेकिन राजनीतिक रूप से इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है. 4 साल बाद चुनी हुई नगरपालिका और मेयर के आने से मुंबई में विकास कार्यों और प्रशासनिक फैसलों में तेजी आने की उम्मीद की जा रही है.

कौन-कौन गठबंधन में चुनाव लड़ा?

इस बार का बीएमसी चुनाव कई मायनों में खास रहा. महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन यह चुनाव लड़ा. लेकिन अजित पवार गुट की एनसीपी इसमें शामिल नहीं है और उसने अकेले चुनाव लड़ा है. वहीं दूसरी ओर, महाविकास आघाड़ी के दल भी अलग-अलग रणनीति के साथ मैदान में थे. उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी) ने राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ हाथ मिलाया है. 2017 के चुनाव में अविभाजित शिवसेना ने 84 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर सामने आई थी, जबकि बीजेपी को 82 सीटें मिली थीं. 2022 में शिवसेना के विभाजन के बाद यह पहला बीएमसी चुनाव है, इसलिए सबकी निगाहें नतीजों पर टिकी हैं.

एग्जिट पोल में क्या बताया गया था?

ज्यादातर एग्जिट पोल में महायुति की जीत होती दिखी. एक्सिस माय इंडिया बीजेपी-शिवसेना गठबंधन को 131 से 151 सीटें दे रहा था. वहीं शिवसेना (यूबीटी), मनसे और एनसीपी (एसपी) के गठबंधन को 58 से 68 सीटों का अनुमान है. कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन को 12 से 16 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है. वोट शेयर के मामले में भी महायुति को बढ़त दिखाई गई है. अन्य सर्वे एजेंसियों जैसे डीवी रिसर्च और जनमत ने भी बीजेपी-शिवसेना गठबंधन की जीत का अनुमान लगाया है. हालांकि सीटों के आंकड़ों में थोड़ा फर्क जरूर है.

